Новостройки в Ургенчском районе, Узбекистан

Ургенч, Узбекистан

Цена по запросу

Жилой комплекс «Юксалиш» — это современные шестиэтажные апартаменты в центре столицы Ургенча по привлекательным ценам и выгодным условиям оплаты. С применением современных технологий в строительстве и качественных материалов удалось возвести восьмиэтажные здания с устойчивым фундаментом и надежной конструкцией. Современная система безопасности с охраной и видеонаблюдением, подземный паркинг, детская игровая площадка, просторные квартиры с высокими потолками – это все для безопасной и комфортной жизни резидентов. Всего в доме два подъезда, в них установлены бесшумные и скоростные лифты от европейского производителя. Квартиры в ЖК «Юксалиш» Жилой комплекс состоит из 1, 2, 3-комнатных квартир. Планировка в них будет свободная. Высота потолков – 3,5 метра, что даст дополнительный простор для самых разных дизайнерских решений. Инфраструктура Внутренняя территория полностью огорожена, система охраны и видеонаблюдение обеспечат полную безопасность жителям. В беседках и скамейках, установленных во дворе, можно приятно провести время, наслаждаясь прекрасным ландшафтом и фонтаном.