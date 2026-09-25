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Особняки в Узбекистане

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Ташкент
7
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11 объектов найдено
Особняк 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #МБогсарай - Ор-р Hermes family 91-школа - Фасад - 35м на 27 - Соток - 10 - …
$1,20 млн
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Baht Residence
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Особняк 7 комнат в Дурмень, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продам дом на СанИф (махалля Юкориюз) Ориентир: от Базара ТТЗ две остановки. Земельный у…
$2,00 млн
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Частный продавец
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Особняк 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный одноэтажный дом — новый ремонт, техника, и атмосфера “заходи и живи” …
Цена по запросу
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Vector Estate
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BPNBPN
Особняк в Дурмень, Узбекистан
Особняк
Дурмень, Узбекистан
Площадь 18 000 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже большой и уютный дом, идеально подходящий для комфортной жизни большо…
$1,20 млн
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Частный продавец
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Особняк 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается дом на Никитина. 5-комнат, 2-этажа, 2-сотки, 200 м2, 3 с/у . Мирзо-Улугбекский…
$299 000
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Агентство
Vector Estate
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Особняк 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Окунитесь в мир непревзойденной роскоши и комфорта в этом изысканном шедевре с семью комната…
$650 000
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Wonderport
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Особняк 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Особняк 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается дом в элитной махалле. Яккасарайский район.Ориентир ресторан Джуманджи. Общая п…
$1,80 млн
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SV Real Estate
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Особняк 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Особняк 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается дом.3 этажа.два подьезда.в центре города самарканд
$550 000
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Частный продавец
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Особняк 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
🏡 Элитный дом в Яккасарае — VIP-резиденция для семьи или представительства     📍 Як…
$1,38 млн
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Частный продавец
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Особняк 7 комнат в Каттакурган, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Каттакурган, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
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Частный продавец
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Особняк 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
📍Продается Дом ▪️На Ул 8пр Ракатбоши в Элитной махалле (самый близкий к центру города махал…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Узбекистане

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная