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Особняки в Узбекистане

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Продается дом  в Ташкенте   Махаля Амира Темура   ЦЕНА: 350.000у.е   Район…
4,28 млрд сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

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элитная