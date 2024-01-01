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Аренда домов на сутки в Узбекистане

1 объект найдено
посуточная дом в Ташкент, Узбекистан
посуточная дом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
сдаю люкс дом в центре ташкента в якасарайском раене 
500,000 сум
за сутки
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