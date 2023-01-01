ЖК Хасанбой

Шайхантаурский район, Узбекистан

от 1,41 млрд сум

Сдача в: 2024

Дизайн NRG Park формирует неповторимый образ современного жилого комплекса. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства, лежат в основе высокого уровня комфорта жилого комплекса. Здесь технологии, стиль и экологичность существуют в единстве с природой, а жизнь за порогом квартиры только начинается, отдаваясь эхом в свежести деревьев и зелени. Характерная особенность жилого комплекса - продуманность во всем. Дом станет образцом новой, спокойной, комфортной жизни в парковой зоне, обогащая всех будущих жильцов свежим и чистым воздухом. Элегантный комплекс, разместившийся на благоустроенной озелененной территории, радует глаз. Продуманное освещение дарит окружающему пространству уют и придает теплоту, а авторский ландшафт делает этот проект по-настоящему завершенным и уникальным. Обилие зелени, наличие зон для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки – само по себе огромное преимущество.