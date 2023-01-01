  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК Хасанбой

ЖК Хасанбой

Хасанбай, Узбекистан
от
488,04 млн сум
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

О жилом комплексе Хасанбой

Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой.
Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи.

Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года.

В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.

Местонахождение новостройки
Хасанбай, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} UZS
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} UZS
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК Хасанбой
Хасанбай, Узбекистан
от
488,04 млн сум
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс NRG "Park"
Жилой комплекс NRG "Park"
Шайхантаурский район, Узбекистан
от
1,41 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
Дизайн NRG Park формирует неповторимый образ современного жилого комплекса. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства, лежат в основе высокого уровня комфорта жилого комплекса. Здесь технологии, стиль и экологичность существуют в единстве с природой, а жизнь за порогом квартиры только начинается, отдаваясь эхом в свежести деревьев и зелени. Характерная особенность жилого комплекса - продуманность во всем. Дом станет образцом новой, спокойной, комфортной жизни в парковой зоне, обогащая всех будущих жильцов свежим и чистым воздухом. Элегантный комплекс, разместившийся на благоустроенной озелененной территории, радует глаз. Продуманное освещение дарит окружающему пространству уют и придает теплоту, а авторский ландшафт делает этот проект по-настоящему завершенным и уникальным. Обилие зелени, наличие зон для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки – само по себе огромное преимущество.
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу. А двор оборудован игровой площадкой и прогулочными зонами. Его украшает ухоженный зеленый ландшафт.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. У новостройки максимально удобная локация. Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами.   Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и близости к основным удобствам, ЖК " Чашма "  предлагает комфортный и полноценный образ жизни.   Адрес: город Ургенч арбоблар махалласи, ориентир напротив ресторан Индаба.
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "TRUST-SMART DEVELOPMENT"
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорта и безопасности жильцов. Под стилобатом находится паркинг, а в закрытую территорию внутреннего двора не будут допускаться машины кроме пожарной и медицинской. Озелененный двор с садом предназначен для детских игровых площадок и территорий для прогулок, отдыха и занятия спортом. На просторных и стильных подъездах установлены лифты.   Жилой комплекс «TS LUXURY» может похвастаться своим расположением рядом с удобной транспортной развязкой и необходимой социальной инфраструктурой. Его окружают магазины, кафе, аптеки.