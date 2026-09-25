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Новостройки в Навои, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Навои, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК АTU   Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет нов…
Застройщик
Business Fundament
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Застройщик
Business Fundament
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Русский
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