Новостройки в Навои, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Навои, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Business Fundament
ЖК АTU   Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет новый дом или квартиру в Навои. Наши современные и современные дизайнерские здания в «ATU» излучают элегантность и комфорт, что делает их символом современной жизни в Навои. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. В «ATU» безопасность и комфорт стоят на первом месте. Наш жилой комплекс оборудован домофоном и защищенными устройствами наблюдения, чтобы обеспечить безопасную среду проживания для вас и вашей семьи. Мы также предлагаем устройства видеонаблюдения для дополнительного спокойствия. «ATU» оказывает услуги семьям, имея на своем месте детскую площадку и детский сад, создает условия для воспитания детей. Кроме того, мы предоставляем автостоянку, которая не доставит хлопот жителям и их гостям. Откройте для себя великолепие жизни в «ATU». Если вы ищете современные дома или новые квартиры в Навоийской области, «ATU» — ваш идеальный выбор. Испытайте комфорт, стиль и светлое будущее вместе с "Business Fundament" в «ATU». Примите суть современной жизни и инвестируйте в дом своей мечты уже сегодня.   Адрес: Навоийская Область, Город Навои, Улица Садриддин Aйний