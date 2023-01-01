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ЖК Корасув Гавхари

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
;
14
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О комплексе

ЖК Корасув Гавхари

Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари

Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.

Информация про ЖК:
9 этажное здание
Общая площадь 6,2 гектара
14 блоков Домов
Цены начинаются от 11 000 000 сум 
Квартир всего 887 та
Парковка наземная 550 штук
Плюсы ЖК 
Детская площадка 
Футбольная площадка 
Спортивный комплекс внутри ЖК
Фонтаны внутри ЖК

Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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ЖК Корасув Гавхари
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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