ЖК Корасув Гавхари

Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари

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Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.

Информация про ЖК:

9 этажное здание

Общая площадь 6,2 гектара

14 блоков Домов

Цены начинаются от 11 000 000 сум

Квартир всего 887 та

Парковка наземная 550 штук

Плюсы ЖК

Детская площадка

Футбольная площадка

Спортивный комплекс внутри ЖК

Фонтаны внутри ЖК