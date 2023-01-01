ЖК Sharq residence
Sharq residence квартиры премиум-класса.
Лучший подарок для вашей семьи
самые удобные и безопасные современные дома.
Для тех, кто ценит качество
Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса.
Удобное расположение.
Высокая прочность.
Современный дом.
24/7 видеонаблюдение.
Круглосуточное обслуживание.
Лифт непрерывный.
Со вкусом оформленный подъезд
24 месяца бесплатного обслуживания
Окна от компании "TERMO"
Беседки и зеленые зоны
Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.