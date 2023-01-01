ЖК Sharq residence

Андижан, Узбекистан

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Добро пожаловать в жилой комплекс «Эмир», разработанный ООО «MELAGRANA CONSTRUCTIONS». Этот современный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает широкий выбор недорогих домов, предназначенных для комфортной жизни. 10-этажный отель Emir с современным дизайном предлагает варианты размещения на любой вкус и стиль жизни. От современных квартир до просторных домов, мы предлагаем различные планировки для удовлетворения ваших потребностей. На территории комплекса удобно расположена домофонная система, обеспечивающая вашу безопасность и комфорт. Эта функция обеспечивает безопасный контроль доступа, обеспечивая душевное спокойствие и безопасность для вас и вашей семьи. Emir был разработан с заботой о семьях. На территории комплекса вы найдете школу и детский сад, что позволит вашим детям получить качественное образование. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и наслаждайтесь близостью к учебным заведениям. Также в районе "Эмир" есть автостоянки и гаражи, обеспечивающие удобную и безопасную парковку для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши транспортные средства хорошо защищены на территории жилого комплекса. Эмир, расположенный по адресу ул. Лермонтова, 2/6, предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающие современный стиль жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Познайте очарование домов разных размеров вместе с «Эмир» в Андижане. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней, уютный дом с 2-x спальнями, просторный дом с 3-x спальнями или просторный дом с 4-x спальнями, у нас есть идеальный дом для вас. Не упустите свой шанс стать частью этого уникального жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в Emir и обезопасить свой новый дом в этом оживленном районе.