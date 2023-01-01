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ЖК Sharq residence

Бухара, Узбекистан
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О комплексе

ЖК Sharq residence

 

Sharq residence квартиры премиум-класса.

Лучший подарок для вашей семьи

самые удобные и безопасные современные дома.

Для тех, кто ценит качество

Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса.

Удобное расположение.

Высокая прочность.

Современный  дом.

24/7 видеонаблюдение.

Круглосуточное обслуживание.

Лифт непрерывный.

Со вкусом оформленный подъезд

24 месяца бесплатного обслуживания

Окна от компании "TERMO"

Беседки и зеленые зоны

 

Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.

Местонахождение новостройки
Бухара, Узбекистан
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ЖК Sharq residence
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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