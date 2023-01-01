Новый проект от компании Etalon Building –
ЖК Yangi Toshkent
ЖК Yangi Toshkent
Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев.
Прочность фундамента зависит от многих факторов!
На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!
Площадь квартиры:
20,2 м2 – 165 млн 1 квартира (оплата 100%);
24,7 м2 – 181 млн (оплата 100%);
34,5 м2 - 252 млн (100% оплата)
40 м2 - Основной платеж 104 млн сум, от 6 700 000 сум в месяц.
55,4м2; 70,2м2; Также имеются квартиры площадью 76м2.
Торопитесь, акция продлится до 1 ноября.
9-этажки будут готовы в 2025 году в 4 кварталах
Адрес нашего офиса
г. Ташкент, улица Аккоргон, 31А.