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ЖК Yangi Toshkent

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Новый проект от компании Etalon Building –
ЖК Yangi Toshkent

ЖК Yangi Toshkent
Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев.
Прочность фундамента зависит от многих факторов!
На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!
Площадь квартиры:
20,2 м2 – 165 млн 1 квартира (оплата 100%);
24,7 м2 – 181 млн (оплата 100%);
34,5 м2 - 252 млн (100% оплата)
40 м2 - Основной платеж 104 млн сум, от 6 700 000 сум в месяц.
55,4м2; 70,2м2; Также имеются квартиры площадью 76м2.
Торопитесь, акция продлится до 1 ноября.
9-этажки будут готовы в 2025 году в 4 кварталах


Адрес нашего офиса
г. Ташкент, улица Аккоргон, 31А.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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