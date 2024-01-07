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Yunusabad Residence

Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
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23 1
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О комплексе

Yunusabad Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, который предлагает возможность покупки квартир в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса
Это отличная возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Ташкенте, но не готов внести большую сумму сразу.
Комплекс состоит из 2, 4 и 9-этажных домов, которые были сданы в 2023 году. Все дома выполнены в стиле хай-тек и имеют готовый кадастр.
В продаже квартиры с площадью от 38 до 126 квадратных метров.

В жилом комплексе:
– 400 квартир;
– 85 коттеджей;
– торгово-деловой центр;
– открытая и закрытая детская площадка;
– Caffee'issimo;
– бассейн и SPA;
– Techno gym;
– комфортная стоянка для машин.

Условия оплаты: 
– первоначальный взнос – 20-30%;
– рассрочка – 6-12 месяцев;
– кредит на 15 лет по ставке 17%.

Адрес: Юнусабадский район, 4 квартал, дом 88 Телефоны: 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Ташкентский район, Узбекистан

Видеообзор жилой квартал Yunusabad Residence

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Yunusabad Residence
Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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