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Дома в Узбекистане

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2 490 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 864 м²
Количество этажей 2
В самом сердце легендарной махалли Ракатбоши (ориентир — Катакомба) открыта продажа дома, ко…
$1,50 млн
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
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Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2х этажный Евро Дом Площадь дома 2.5 соток 5 комнатами + холл Есть Полупод…
$390 000
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SAM ESTATE
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
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Dilshod Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в Келесе — 10,3 сотки Продаётся благоустроенный двух…
$300 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 997
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 14 sotix maydonda joylashgan, zamonaviy, yangi qurilgan va mustahkam konstruksiya…
$514 996
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Zamira Real Estate
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Дом в Аргин, Узбекистан
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Дом
Аргин, Узбекистан
Площадь 260 м²
Инвестиционный участок в одном из перспективных районов Кибрайского района! Продается зем…
$192 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Срочно Продаю готовый евродом | Дурмень Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон Ко…
$340 000
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West End Consulting
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
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SV Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом | Центр Мирабадского района | Идеально для бизнеса и проживания Адрес: Мираба…
$279 657
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West End Consulting
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Дом 2 комнаты в Янгиюль, Узбекистан
TOP TOP
Дом 2 комнаты
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Удобное расположение в оживленном и развитом районе.В шаговой доступности находятся магазины…
$3
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
UP UP
Дом 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Современный дом с возможностью строительства второго этажа | Самарканд, район Каримбек Пр…
$120 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
UP UP
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor.
$650 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Ориентир: Чайхона Салом Продаётся шикарный Евро Дом 3 уровня 3,5 сотки 5 Комнат 600 м…
$999 998
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Агентство
REITATW
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ 📍 Адрес: Аккурганский район 📌 Ориентир: Хокимият района 🔹 Общая …
$200 000
НДС
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Агентство
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 600 м²
🏡 Продается земельный участок с двумя домами в Яшнабадском районе, махалля Бойсун Отлично…
$210 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Калтарабад, Узбекистан
Дом 7 комнат
Калтарабад, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Мохи Хосса Санаторияси орқасида 4,2 сотикли курилиши тугалланмаган 2 қаватли участка сотилад…
$81 000
НДС
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Частный продавец
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 📍 Локация: Янги Узбекистан 📌 …
$1,60 млн
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и полностью раздельный дом. 🔹 Комнат 3 🔹 Площадь 70м2 🔹 Евро ремон…
$72 000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$451 920
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
#Мирабад #Куйлюк #МФайзиабад #до3 - Ор-р Школа 214 - Соток - 5,8 - Фасад - 20м - Этажность -…
$380 385
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Baht Residence
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 6 комнатный дом на 2 сотках. Общая площадь 300кв.м. . На 1 этаже расположено…
$275 741
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Новомосковская, 6 соток (13694)
$720 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный дом из 5 комнат на 3.7 сотках.Общая площадь 200кв.м..В доме имеется : холл, …
$120 000
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом Хасанбой Юнусабадский район Сот: 4 Ком: 7 Уревен: 3 Площадь: 450кв.м Состо…
$394 999
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CENTRAL REALTY
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