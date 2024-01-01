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ЖК Янгиабад резиденс

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта.

  • Площадь комплекса: 11 300 кв.м.
  • Тип дома: кирпич
  • Высота потолков: 3м.
  • Система отопления: центральное.

 

На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180.

На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м.

1 комн: 29,2 кв.м.
2 комн:  53,2-60,3 кв.м.

3 ком: 55,3- 62 кв.м.
115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров 

есть надземная и подземная парковка

Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца.

Квартиры сдаются с черновой отделкой:

  • межком перегородки из кирпича 
  • Черновая стяжка пола
  • окна 
  • входная дверь 

 

Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Янгиабад резиденс
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