Квартиры в новостройках в Ташкенте

Яшнабадский район
53
Мирзо-Улугбекский район
36
Юнусабадский район
33
Мирабадский район
30
Premium Premium
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Показать все Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "O`Z MAKON"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Архитектура Клинкерная плитка Керамогранит Крупноформатные композитные панели Ограждения лоджий в оттенке латунь Декоративные решётки и корзины для кондиционеров Окна с мультифункциональным стеклом Инфраструктура Частный детский сад Коммерческие помещения на 1-х …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Жилой комплекс - Бизнес класа -Этажность: 13 -Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок -Закрытая охраняемая территория -Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде! -Свободная планировка -Предоставляется 2х контурный котел -Видео наблюдение 24/7 -Подземный п…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sad'o Comfort"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Для фасада жилого комплекса мы используем только высококачественные материалы соответствующие нашим собственным стандартам строительства. Это обеспечивает не только безопасность, но и привлекательный, эстетичный внешний вид домов. Безопасный и уютный закрытый двор, свободный от машин, иде…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Ташкент, Узбекистан
от
$1,195
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
О комплексе Жилой комплекс «SUN» - идеальные условия для Вашего комфортного проживания! Жилой комплекс состоит из 5-ти блоков высотой 11-14 этажей и расположен в престижном Мирабадском районе столицы. Удобная локация ЖК позволит его жителям всего за несколько минут ходьбы добраться до …
Застройщик
Human2Human
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Показать все Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Ташкент, Узбекистан
от
$1,187
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами  и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолит…
Застройщик
MIRADOR GROUP
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "ЖК «Diamond City» "
Ташкент, Узбекистан
от
$864
“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квар…
Застройщик
DIAMOND CITY
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Показать все Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Ташкент, Узбекистан
от
$714
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой комплекс Binkat — это кирпичный дом, жить в котором тепло и безопасно. Плюсы многоквартирных кирпичных домов компании Poytaxt mavzesi: - Высокая степень сохранения тепла: в квартирах комфортно даже в сильные морозы. - Экологичность. Для строительства мы используем кирпич, в составе …
Застройщик
INSIDE
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Показать все Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Ташкент, Узбекистан
от
$817
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. ?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук…
Застройщик
DO MBROBOD CITY GROUP
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Показать все Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Ташкент, Узбекистан
от
$1,108
Количество этажей 5
Готовые квартиры в рассрочку с первым взносом от 30% остальное в рассрочку или ипотеку! 78-150-13-90 Жилой комплекс Dreamland "Do'stlik" практический готовые квартиры с кадастром выского качества, предлагет выгодные условия оплат. Звоните и зафиксируйте условия 781501390 О комплексе Жи…
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Ханабадтепа, Узбекистан
от
$780
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад. Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом…
Застройщик
Xonobod Avenue
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
$700
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Новостройка в Ташкенте – Dormon Saroyi Современный жилой комплекс комфорт-класса c роскошным белым фасадом здания. Благодаря масштабу постройки он образует микрорайон, созданный для безопасной жизни. Он расположен на территории 2 700 квадратных метров и имеет 14 7-этажных корпусов. В нем…
Застройщик
Do'rmon Saroyi
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
от
$13,500
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, использ…
Застройщик
ETALON BUILDING
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Ташкент, Узбекистан
от
$817
Год сдачи 2024
Жилой комплекс «Ko’;kcha-Oqtepa» предлагает покупателям не только квартиры для проживания, но и 1 и 2 этажи для ведения собственного бизнеса. Наш комплекс, состоящий из 12 блоков с развитой инфраструктурой в деловой и коммерческой сфере и рассчитанный на 1000+ квартир, поддержит развитие ваш…
Застройщик
ART HOUSE
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Показать все Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$25,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
ЖК Yangiobod Residence - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК Yangiobod Residence, вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прох…
Застройщик
Millennium House
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Показать все Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Ташкент, Узбекистан
от
$47,883
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Sad’;O — это ваш уголок спокойствия и умиротворения в шумном мегаполисе. Проект сочетает в себе элементы четырех стихий: воздух, вода, огонь и земля. Поэтому наряду с современными стандартами жилья, мы также продумали обширные зеленые пространства, зоны отдыха и места для прогулок. Откройте …
Застройщик
BI GROUP
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Показать все Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Ташкент, Узбекистан
от
$555
Жилой комплекс строится на улице Самарканд Дарвоза, в историческом Шайхонтохурском районе нашей прекрасной столицы. Премиальное, элитное 12-этажное здание европейского дизайна состоит из 5 блоков, 7подъездов, 438 квартир, уникальной архитектуры, роскошного французского дизайна фасада из трав…
Застройщик
BM GROUP
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$634
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
BM GROUP компаниясидан ажойиб янгилик БОШЛАНҒИЧ ТЎЛОВСИЗ 30 ОЙГА БЎЛИБ ТЎЛАНГ! (Фақат 3 кун) Сиз кутган янги ‘’;DOMBIROBOD RESIDENCE”  лойиха хонадонлари котлован холатидан бошлаб энди СОТУВДА! 30% Бош тўлов қилиб, қолганини 30 ойга фоизсиз муддатли тўловда тўланг! 100% лик тўловда 15…
Застройщик
BM GROUP
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Показать все Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Ташкент, Узбекистан
от
$952
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Добро пожаловать в уютное современное пространство! Uchtepa Resident Информация про ЖК:  9 этажный дом 580 квартир 1,5 гектаров 13  блоков домов Детская площадка Подземная парковка около 200 штук на каждого кто захочет его приобрести  Цены начинаются от 12 000 000 сумов …
Застройщик
Median Development
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$805
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
Riverside Residence Добро пожаловать в уютное современное пространство! Riverside Residence Наши уникальные жилые комплексы - идеальное место для вашей жизни. Совмещение комфорта и современных технологий делает нас идеальным выбором! Расположение наших комплексов - в живописных угол…
Застройщик
Median Development
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Ташкент, Узбекистан
от
$833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Musaffo maskan можете приобрести готовые квартиры для жилья. Под субсидию и ипотеку по выгодным условиям
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Ташкент, Узбекистан
от
$833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Olmos готовые квартиры в ипотеку и субсидию.  Спешите оформить Субсидию или Ипотеку на квартиры в Ташкенте.
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Показать все Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Ташкент, Узбекистан
от
$23,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Almaz Tower Almaz Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет оди…
Застройщик
BETTER BEST Development
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Ташкент, Узбекистан
от
$555
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Silver Tower Silver Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет 1…
Застройщик
BETTER BEST Development
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
Застройщик
Modera Towers
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Показать все Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Yunusabad Residence — готовые квартиры с кадастром и современный жилой комплекс премиум-класса, который предлагает возможность покупки квартир в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса. Это отличная возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Ташкенте, но не готов …
Застройщик
Yunusabad Residence
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание с…
Застройщик
STRONG HOUSES
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "IPAK YO'LI"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Наш проект "Ipak Yo’;li" общей площадью 2,3 га состоит из 5 блоков, состоящих из 12-этажных зданий: - Квартиры общей площадью от 32,3 м2 до 80 м2; - Балконы с открытой террасой от 3,8 м2 до 10 м2; - Квартиры с собственным двором на крыше; - Двор с детской площадкой и эко-зоной; - Удобно…
Застройщик
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Показать все Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Ташкент, Узбекистан
от
$995
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК Zenit — это новый жилой комплекс, расположившийся на участке около 10 га, который сочетает в себе современный дизайн, высокое качество строительства и комфортные условия проживания. В ЖК Zenit каждый сможет найти то, что ему нужно, начиная от удобной локации, заканчивая детально продуманн…
Застройщик
Premier House
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Показать все Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Ташкент, Узбекистан
от
$20,954
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Новостройка в городе Ташкент – Eco Dream Жилой комплекс Eco Dream сочетает в себе современный дизайн, легкость и комфорт! Зеленые парковые аллеи, расположенные вокруг домов, современные детские площадки, удобный паркинг, а также развитая инфраструктура всего жилого комплекса не смогут о…
Застройщик
Eco Dream Luxe
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Показать все Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$37,432
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необ…
Застройщик
Interra Group
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Показать все Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Ташкент, Узбекистан
от
$900
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
ЖК Корасув Гавхари Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно…
Застройщик
Median Development
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Показать все Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$713
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей. Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE: Невероятно доступные цены. У…
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Ташкент, Узбекистан
от
$1,036
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфо…
Застройщик
Anor development
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Ташкент, Узбекистан
от
$47,582
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах х…
Застройщик
NEWMON GROUP
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Показать все Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Ташкент, Узбекистан
от
$53,100
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 72–128 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.8 – 71.9
82,570 – 82,685
Квартира 2 комнаты
98.0 – 106.0
102,900 – 111,300
Квартира 3 комнаты
127.9
127,850
Агентство
RED
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Ташкент, Узбекистан
от
$896
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная лок…
Застройщик
MAROKAND`S SKY
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Показать все Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Ташкент, Узбекистан
от
$1,100
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Новостройка  Яккасарайском районе – Royal House Новый жилой комплекс комфорт-класса, который состоит из одного 10-этажного корпуса. Имеет превосходное расположение в самом центре столицы. Территория постройки 2.000 кв. м. Квартиры имеют черновую отделку, чтобы будущие владельцы могли обуст…
Застройщик
OOO Royal House
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
от
$27,122
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Nur Hayot  - комфорт класса. Цена за 1м2: от 9 000 000 сум  Рассрочка до 24 месяцев. Адрес: Янгихаётский, Кипчак улица 1 комнатная - 38-56 кв.м  2 комнатная - 56-68 кв.м  3 комнатная - 119-150 кв.м 4 комнатная -  173-184 кв.м Подробнее про новостройку: • Отдел…
Застройщик
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Ташкент, Узбекистан
от
$28,121
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное па…
Застройщик
CHIMGAN HILLS
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная …
Застройщик
Prime Towers
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Показать все Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Ташкент, Узбекистан
от
$1,110
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
ЖК "Qadriyat" - идеальный жилой комплекс для проживания всей семьёй.                                                                                                          В этом проекте мы планируем реализовать все самое лучшее. Спешите приобрести квартиру вашей мечты.  К тому же, для ва…
Застройщик
Binar group
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Ташкента - Newport Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинаци…
Застройщик
Newport
Показать контакты
Закрыть
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Ташкент, Узбекистан
от
$38,760
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 39–51 м²
2 объекта недвижимости 2
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.7 – 50.6
38,760 – 46,100
Агентство
RED
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Показать все Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Ташкент, Узбекистан
от
$689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка …
Застройщик
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$1,031
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
DARKHAN RESIDENCE-  12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости  Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности…
Застройщик
ATREZZO GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv River Residence"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE рас…
Застройщик
Qorasuvriver
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор,…
Застройщик
PRESTIGE Gardens
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Показать все Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Ташкент, Узбекистан
от
$753
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Жилой комплекс Aviasozlar Plaza предлагает  готовые квартиры высокого качества и выгодную оплату 30% первый взнос , остаток после получения кадастра в Ипотеку. Звоните и зафиксируйте условия 781501390. Этот современный комплекс предлагает разнообразные планировки квартир, современные удобств…
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Показать все Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Ташкент, Узбекистан
от
$1,102
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новостройка в городе Ташкенте – ЖК Musaffo Жилой комплекс Musaffo – это идеальное место для жизни, в котором современные удобства встречаются с природной красотой. Расположенный в Юнусабадском районе комплекс бизнес-класса образует отдельный, современный городок. Он предлагает комфортное …
Застройщик
ART HOUSE
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Ташкент, Узбекистан
от
$34,370
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Площадь 29–54 м²
250 объектов недвижимости 250
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Со…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.6 – 53.9
35,868 – 92,439
Застройщик
Golden House
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Ташкент, Узбекистан
от
$806
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Новый проект от Застройщика Luxe Construction Group В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдени…
Застройщик
Luxe Construction Group
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Ташкент, Узбекистан
от
$55,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 38–182 м²
158 объектов недвижимости 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.2 – 80.1
69,454 – 171,712
Квартира 2 комнаты
68.2 – 75.0
110,573 – 125,992
Квартира
47.8 – 182.0
165,162 – 314,072
Застройщик
Golden House
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Ташкент, Узбекистан
от
$44,697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 29–60 м²
49 объектов недвижимости 49
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 59.6
43,517 – 96,503
Застройщик
Golden House
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Ташкент, Узбекистан
от
$37,273
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Площадь 32–126 м²
88 объектов недвижимости 88
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.4 – 40.7
54,572 – 83,188
Квартира 2 комнаты
53.4 – 69.3
85,858 – 149,313
Квартира 3 комнаты
70.1 – 98.7
124,061 – 185,795
Квартира
64.9 – 126.0
172,050 – 327,095
Застройщик
Golden House
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Ташкент, Узбекистан
от
$32,820
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 29–257 м²
122 объекта недвижимости 122
Эко-квартал Assalom Bog’;lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.1 – 53.7
42,601 – 106,717
Квартира 2 комнаты
40.0 – 84.2
56,400 – 145,469
Квартира 3 комнаты
76.7 – 86.5
106,853 – 153,215
Квартира
99.2 – 256.9
157,741 – 415,371
Застройщик
Golden House
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Ташкент, Узбекистан
от
$31,481
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 52–274 м²
20 объектов недвижимости 20
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.8 – 76.7
73,351 – 123,347
Квартира 2 комнаты
79.8
111,004
Квартира
165.0 – 273.6
342,944 – 487,221
Застройщик
Golden House
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные д…
Застройщик
Golden House
Жилой комплекс Nest one
Жилой комплекс Nest one
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 51
Площадь 33 м²
1 объект недвижимости 1
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната