Квартиры в новостройках в Мирабадском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "O`Z MAKON"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Архитектура Клинкерная плитка Керамогранит Крупноформатные композитные панели Ограждения лоджий в оттенке латунь Декоративные решётки и корзины для кондиционеров Окна с мультифункциональным стеклом Инфраструктура Частный детский сад Коммерческие помещения на 1-х …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Жилой комплекс SUN
Ташкент, Узбекистан
от
$1,195
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
О комплексе Жилой комплекс «SUN» - идеальные условия для Вашего комфортного проживания! Жилой комплекс состоит из 5-ти блоков высотой 11-14 этажей и расположен в престижном Мирабадском районе столицы. Удобная локация ЖК позволит его жителям всего за несколько минут ходьбы добраться до …
Застройщик
Human2Human
Застройщик
Human2Human
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Ташкента - Newport Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинаци…
Застройщик
Newport
Застройщик
Newport
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Ташкент, Узбекистан
от
$37,273
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Площадь 32–126 м²
88 объектов недвижимости 88
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.4 – 40.7
54,572 – 83,188
Квартира 2 комнаты
53.4 – 69.3
85,858 – 149,313
Квартира 3 комнаты
70.1 – 98.7
124,061 – 185,795
Квартира
64.9 – 126.0
172,050 – 327,095
Застройщик
Golden House
Застройщик
Golden House
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные д…
Застройщик
Golden House
Застройщик
Golden House
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
NRG MEROS — гармония традиций и современности NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность …
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное па…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, баз…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga sh…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Паркент Авеню"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж располож…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкос…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Ташкент, Узбекистан
от
$75,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с краси…
Агентство
Domio-Realty
Агентство
Domio-Realty
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 …
Застройщик
Silver Flex
Застройщик
Silver Flex
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
О проекте NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в Мирабадском районе, в котором гармонично сочетаются традиции и инновации. Пространство продумано до мелочей: от стильной архитектуры до уютных зон отдыха. Новый жилой комплекс предлагает все необходимое для вашего удо…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс Black Tower
Жилой комплекс Black Tower
Жилой комплекс Black Tower
Жилой комплекс Black Tower
Жилой комплекс Black Tower
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Уже готовая Новостройка в городе Ташкенте ЖК «Black Tower». Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта? Компания better best предлагает готовые апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса ЖК «Blac…
Застройщик
BETTER BEST Development
Застройщик
BETTER BEST Development
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 12
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и п…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: ве…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс Savr Avenue
Жилой комплекс Savr Avenue
Жилой комплекс Savr Avenue
Жилой комплекс Savr Avenue
Жилой комплекс Savr Avenue
Жилой комплекс Savr Avenue
Ташкент, Узбекистан
от
$753
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Savr Avenue- это многофункциональный комплекс, сочетающийв себе жилую недвижимость, бизнес-центр, отель, коммерческиеплощади и всё, что нужно для комфортной жизни его резидентов.Комплекс расположен на одной из самых оживлённых улиц столицы. Savr Avenue - это решение для тех, кто бережно отно…
Застройщик
Vero Group
Застройщик
Vero Group
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
О застройщике Застройщик Ташкента Glad House Относительно молодая компания-застройщик уже успела зарекомендовать себя в мире новостроек с помощью разработки и постройки проекта современного жилого комплекса. В своей работе компания пользовалась интересным подходом к дизайну внешнего вида к…
Застройщик
Glad House
Застройщик
Glad House
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Ofiyat"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Ofiyat Residence — это жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта и качество жизни. Здесь удачно сочетаются роскошь и уют, атмосфера спокойствия и благополучия. Ofiyat Residence — идеальное место для тех, кто стремится к исключительному стилю жизни…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "SAVR AVENUE"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Мирабадский район  В шаговой доступности  Парк Фурката Школа 175  Транспортный Университет  Метро ‘’;Ташкент’;’; Мечеть Аль-Бадр Высота потолков -3м Тип дома -Монолит,Газоблок  Парковка - Надземная , Подземная  Отделка - White box Лифты , окна , двери - Германские  Территория - О…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Мингчинор"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современны…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Жилой комплекс 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Жилой комплекс 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Ташкент, Узбекистан
от
$42,500
Количество этажей 16
1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥 📝 ОПИСАНИЕ: ✅ Общая информация: Тип: 1-комнатная квартира в новостройке от застройщика Golden House. Адрес: ЖК «OZ MAKON», район Северный вокзал. Этаж: 6/16 (6 этаж в 16…
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
Жилой комплекс Ofiyat
Жилой комплекс Ofiyat
Жилой комплекс Ofiyat
Жилой комплекс Ofiyat
Жилой комплекс Ofiyat
Жилой комплекс Ofiyat
Ташкент, Узбекистан
от
$1,414
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Жилой комплекс Ofiyat - это воплощение мастерства искусства от компании-разработчика Kayan. Компания Kayan является развивающимся предприятием, специализирующимся на создании жилых комплексов и коммерческих помещений. Целью компании Kayan является строительство уникальных, современных и эко…
Застройщик
Kayan
Застройщик
Kayan
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Ташкент, Узбекистан
от
$46,040
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 37–94 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Квартира 2 комнаты
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Агентство
TEN CORP
Агентство
TEN CORP
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Ташкент, Узбекистан
от
$76,259
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и пр…
Застройщик
Binar Group
Застройщик
Binar Group
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Оригинальная архитектура и лучшие материалы при строительстве позволили создать изысканные 12-этажные здания в новостройке «Orzu Saroyi», удобно расположенном в Мирабадском районе. Новый жилой комплекс от Miran House предоставит вам уютные квартиры с балконом и развитой инфраструктурой. Он з…
Застройщик
MIRAN HOUSE
Застройщик
MIRAN HOUSE
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Корасу Плаза"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, гд…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
