Новостройка Ташкента – Binkat

Описание:

Жилой комплекс Binkat – это современное жильё комфорт-класса, спроектированное для удобной и стильной жизни.

В ЖК предусмотрены:

✅ IP-домофон и видеонаблюдение

✅ Открытая парковка и лифты

✅ Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха

Инфраструктура:

Комплекс расположен в престижном районе столицы, в 2,6 км от станции метро Mirzo Ulugbek (≈ 10 минут на авто).

В пешей доступности:

📍 Парк им. Фурката, Аския Базар, Vega Center

📍 Международный аэропорт

📍 Kimyo International University

📍 Кафе, школы, детские сады, аптеки и магазины

Цены на квартиры в ЖК Binkat

💠 Доступны 2- и 3-комнатные квартиры с возможностью покупки в рассрочку.

🏗 Сдача комплекса – 01.05.2025.

📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком