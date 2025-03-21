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Жилой комплекс "Binkat'

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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Описание Описание
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ID: 25445
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Новостройка Ташкента – Binkat

Описание:
Жилой комплекс Binkat – это современное жильё комфорт-класса, спроектированное для удобной и стильной жизни.

В ЖК предусмотрены:
✅ IP-домофон и видеонаблюдение
✅ Открытая парковка и лифты
✅ Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха

Инфраструктура:

Комплекс расположен в престижном районе столицы, в 2,6 км от станции метро Mirzo Ulugbek (≈ 10 минут на авто).
В пешей доступности:
📍 Парк им. Фурката, Аския Базар, Vega Center
📍 Международный аэропорт
📍 Kimyo International University
📍 Кафе, школы, детские сады, аптеки и магазины

Цены на квартиры в ЖК Binkat

💠 Доступны 2- и 3-комнатные квартиры с возможностью покупки в рассрочку.
🏗 Сдача комплекса – 01.05.2025.

📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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