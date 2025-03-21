Новостройка Ташкента – Binkat
Описание:
Жилой комплекс Binkat – это современное жильё комфорт-класса, спроектированное для удобной и стильной жизни.
В ЖК предусмотрены:
✅ IP-домофон и видеонаблюдение
✅ Открытая парковка и лифты
✅ Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха
Инфраструктура:
Комплекс расположен в престижном районе столицы, в 2,6 км от станции метро Mirzo Ulugbek (≈ 10 минут на авто).
В пешей доступности:
📍 Парк им. Фурката, Аския Базар, Vega Center
📍 Международный аэропорт
📍 Kimyo International University
📍 Кафе, школы, детские сады, аптеки и магазины
Цены на квартиры в ЖК Binkat
💠 Доступны 2- и 3-комнатные квартиры с возможностью покупки в рассрочку.
🏗 Сдача комплекса – 01.05.2025.
📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком