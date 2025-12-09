  1. Realting.uz
  Жилой комплекс NRG Yunusobod

Жилой комплекс NRG Yunusobod

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
9
ID: 32996
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Ваша жизнь в главной роли — NRG YUNUSABAD.
Здесь каждый метр создавался с одной идеей: дать человеку пространство, в котором хочется жить сегодня, завтра и через много лет. Это проект, в котором величие архитектуры соединено с лаконичностью и комфортом городской среды.

NRG YUNUSABAD — это дом, который выбирают рациональные люди.
Здесь нет лишних слов и ненужных деталей — только продуманные решения. Малоквартирный формат обеспечивает тишину и приватность, а грамотная организация пространства делает каждое утро чуть проще, а каждый вечер — спокойнее.

Локация — абсолютный козырь.
ЖК расположен в тихом, спокойном и по-настоящему зелёном месте. Но при этом — это активный, живой район столицы. Всё необходимое находится рядом: школы, сады, магазины, спортивные зоны, кафе, остановки и удобные развязки. Вы экономите время, которое можно посвятить себе и семье.

Архитектура с характером.
Авторский почерк в каждом фасаде, в каждом линий. Стиль выдержан, современен и не стареет — как хорошие решения. Дом смотрится статусно, но остаётся уютным.

Комфорт в деталях:
– малоквартирный дом для спокойной жизни;
– удобные транспортные решения;
– развитая инфраструктура вокруг;
– авторская архитектура;
– умная система заказа и обслуживания;
– качественное строительство от проверенного девелопера;
– многофункциональный двор, который работает для взрослых и детей.

Здесь пространство не подстраивает вас под себя — оно аккуратно подстраивается под вашу жизнь.
NRG YUNUSABAD — городской дом, который вы выбираете сердцем, а подтверждаете разумом.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
