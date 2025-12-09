Жилой комплекс Botanika Saroyi

Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с привлекательностью урбанистической среды. Проект олицетворяет элегантность и уют, предлагая передовые технологии безопасности и создавая комфортные условия для жизни и работы в доме бизнес-класса.



Инфраструктура:

Развитая инфраструктура обеспечивает удобство жителей, а также предоставляет коммерческие помещения для бизнесменов.

Расположенный улица Богишамол рядом с ботаническим садом, комплекс предлагает уникальное сочетание природной красоты и урбанистической среды.

Состоящий из домов высотой 14-16 этажей, жилой комплекс предоставляет различные типи планировок квартир площадью от 35 до 80 квадратных метров.

Проект воплощает наилучшие технологии безопасности, обеспечивая безопасные условия для жизни и работы в доме бизнес-класса.

Уникальные черты:

Жилой комплекс расположен в зеленом сердце Ташкента. Внимание к удобству жителей видно в каждой детали, включая входные места без порогов, находящиеся на одном уровне с благоустроенным двором, облегчая передвижение с колясками внутри комплекса.

Заботясь о комфорте и безопасности детей, в жилом комплексе предусмотрены современные и безопасные детские площадки.

Аллеи и бульвары, увешанные всесезонным озеленением, предлагают зоны для отдыха с беседками и местами для настольных игр. Площадки в формате Playhub создают пространство для детей разных возрастов, обеспечивая разнообразные возможности для развития и развлечений.

Комплекс "Ботаника Саройи" не только предоставляет прекрасное место для жизни, но и отражает философию BI Group в создании инновационных и безопасных общественных пространств.

