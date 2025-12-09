  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Botanika Saroyi

Жилой комплекс Botanika Saroyi

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
14
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 32972
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с привлекательностью урбанистической среды. Проект олицетворяет элегантность и уют, предлагая передовые технологии безопасности и создавая комфортные условия для жизни и работы в доме бизнес-класса.
 

Инфраструктура:

Развитая инфраструктура обеспечивает удобство жителей, а также предоставляет коммерческие помещения для бизнесменов.

Расположенный улица Богишамол рядом с ботаническим садом, комплекс предлагает уникальное сочетание природной красоты и урбанистической среды.

Состоящий из домов высотой 14-16 этажей, жилой комплекс предоставляет различные типи планировок квартир площадью от 35 до 80 квадратных метров.

Проект воплощает наилучшие технологии безопасности, обеспечивая безопасные условия для жизни и работы в доме бизнес-класса.

Уникальные черты:

Жилой комплекс расположен в зеленом сердце Ташкента. Внимание к удобству жителей видно в каждой детали, включая входные места без порогов, находящиеся на одном уровне с благоустроенным двором, облегчая передвижение с колясками внутри комплекса.

Заботясь о комфорте и безопасности детей, в жилом комплексе предусмотрены современные и безопасные детские площадки.

Аллеи и бульвары, увешанные всесезонным озеленением, предлагают зоны для отдыха с беседками и местами для настольных игр. Площадки в формате Playhub создают пространство для детей разных возрастов, обеспечивая разнообразные возможности для развития и развлечений.

Комплекс "Ботаника Саройи" не только предоставляет прекрасное место для жизни, но и отражает философию BI Group в создании инновационных и безопасных общественных пространств.

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Хасанбай, Узбекистан
от
$666
Жилой комплекс ЖК "Bodomzor "
Ташкент, Узбекистан
от
$1,131
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Кумарык, Узбекистан
от
$566
Вы просматриваете
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-кварта…
Застройщик
СOMFORT HOUSE ВМ
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
СOMFORT HOUSE ВМ
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Ташкент, Узбекистан
от
$28,121
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное па…
Застройщик
CHIMGAN HILLS
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
CHIMGAN HILLS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
от
$95,000
Количество этажей 10
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся квартира 4х комнатная на шестом этаже, дом 10 этажей. 4/6/10 кирпичный. 95 кв.м Яшнабадский район ориентир Узбум Хокимият кафе София. Без отделки. Охраняемый двор, подземная парковка. Рядом есть магазины, кафе, остановка. Комфортное место для проживания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
90.0
130,000
Агентство
HubHouse Realty
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
HubHouse Realty
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Актуальные новости в Узбекистане
Все виды налогов в Узбекистане: полный гид для граждан и бизнеса
09.12.2025
Все виды налогов в Узбекистане: полный гид для граждан и бизнеса
Международные рынки меняют курс: доверие выходит на первый план
24.11.2025
Международные рынки меняют курс: доверие выходит на первый план
От арендной идеи к гостиничному сервису: как RNB estate изменяет посуточную аренду в Ташкенте
20.11.2025
От арендной идеи к гостиничному сервису: как RNB estate изменяет посуточную аренду в Ташкенте
Как спрогнозировать будущую стоимость квартиры в Узбекистане: полное руководство для покупателей
08.12.2025
Как спрогнозировать будущую стоимость квартиры в Узбекистане: полное руководство для покупателей
Почему квартиры рядом с учебными центрами Ташкента стали выгодной инвестицией
07.12.2025
Почему квартиры рядом с учебными центрами Ташкента стали выгодной инвестицией
Как в Европе, но по-ташкентски: что дала городу новая улица «на европейский манер» и что стоит доработать
06.12.2025
Как в Европе, но по-ташкентски: что дала городу новая улица «на европейский манер» и что стоит доработать
В Узбекистане обнаружили почти 2 тысячи незаконных построек возле многоэтажек
05.12.2025
В Узбекистане обнаружили почти 2 тысячи незаконных построек возле многоэтажек
Жизнь в новостройке в Узбекистане: комфорт, удобство и все нюансы для семьи
04.12.2025
Жизнь в новостройке в Узбекистане: комфорт, удобство и все нюансы для семьи
Показать все публикации