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Жилой комплекс Жк " Yangi Baxt "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
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Описание Описание
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ID: 25356
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Бектимирский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

NRG Yangi Baxt представляет собой уютные дома, окруженные зелеными аллеями, расположенные в тихом и экологически чистом районе. Этот жилой квартал станет настоящим оазисом спокойствия и умиротворения среди шумного мегаполиса. Он основан на концепции близкой инфраструктуры, где общественные учреждения, спортивные и развлекательные объекты находятся в непосредственной близости.
 

Особенностью проекта является смешанное использование пространств с учетом формулы Live — Work — Play, включающей жилые здания, офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки. Также проектом предусмотрены прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута.

Центральным элементом квартала является озеро «Бахт», которое добавит свежести и прохлады жителям нового квартала. Вокруг озера будет создан парк, где жители смогут расслабиться и насладиться природой.

Жилой квартал NRG Yangi Baxt находится в непосредственной близости от наиболее перспективного района на сегодняшний день – «Новый Ташкент».
 

  • Кирпичные межквартирные стены;
  • Межкомнатные стены из газоблока;
  • Высота потолков 2.85 м;
  • Фасад из натурального камня и алюминиевых панелей SIBALUX (Россия)
  • Витражные, алюминиевые блоки;
  • Электрозамок Assa Abloy Group, Модель Valencia v8 (Швеция)
  • Двухконтурный котел Comfort Cooling Service, Модель "demirdöküm atron H 24" (Турция)
  • Архитектурное бюро INK Architects (Казахстан)
  • Радиаторы стальные панельные (Узбекистан) Размеры подобраны согласно теплотехническим расчетам
  • Противопожарная система в квартирах и местах общего пользования. Дымовые и температурные датчики
  • Встроенный подземный паркинг. Скоростные въездные ворота, JET-вентиляция, система пожаротушения.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Yangi Baxt "
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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