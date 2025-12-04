  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Яккасарайский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Яккасарайский район

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
Застройщик
Modera Towers
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Modera Towers
Языки общения
Русский
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание с…
Застройщик
STRONG HOUSES
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
STRONG HOUSES
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Показать все Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$37,432
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необ…
Застройщик
Interra Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Interra Group
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Ташкент, Узбекистан
от
$1,036
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфо…
Застройщик
Anor development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Anor development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Показать все Жилой комплекс Royal House
Жилой комплекс Royal House
Ташкент, Узбекистан
от
$1,100
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Новостройка  Яккасарайском районе – Royal House Новый жилой комплекс комфорт-класса, который состоит из одного 10-этажного корпуса. Имеет превосходное расположение в самом центре столицы. Территория постройки 2.000 кв. м. Квартиры имеют черновую отделку, чтобы будущие владельцы могли обуст…
Застройщик
OOO Royal House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
OOO Royal House
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор,…
Застройщик
PRESTIGE Gardens
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
PRESTIGE Gardens
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Показать все Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Жилой комплекс Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Ташкент, Узбекистан
от
$78,000
ID: 111111 Район: Яккасарайский Адрес: Ж/К MODERA TOWERS, улица Шота Руставели Ориентир: Россия гостиница Кол-во комнат: 1/2 Этаж: 10 Этажность: 25 Площадь: 29.16 м² Ремонт: Коробка Тип постройки: новостройка Ипотека : нет!!! Кадастр: есть !!! Инфраструктура: зелёная зона…
Агентство
КупиДом
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Показать все Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Жилой комплекс Qushbegi Sohil bo'yi
Ташкент, Узбекистан
от
$1,100
Цены  от 1 100 $ за квм Рассрочка 12 месяцев (предоплата 50% , рассрочка без процентов) парковка Надземное бесплатное Сдача жк к концу 2024 Этажность 12 этажей с учетом коммерческой недвижимость+подвал потолок 3 метра Состояние квартир при сдаче  Черновая, Под ключ, White box (цена мен…
Застройщик
Hilmar Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Hilmar Development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Показать все Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Ташкент, Узбекистан
от
$46,451
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 20
Важно, чтобы ваша квартира была современной и удобной, если вы хотите жить прекрасной жизнью. В жилом комплексе “Istanbul city” вы сможете насладиться преимуществами жизни в центре города. Этот комплекс имеет площадь 80 000 м², что позволяет назвать это место новым современным городом. Основ…
Застройщик
ISTANBUL CITY
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ISTANBUL CITY
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Показать все Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Ташкент, Узбекистан
от
$1,506
Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный историчес…
Застройщик
O'zbegim Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
O'zbegim Development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Shoshkent"
Ташкент, Узбекистан
от
$1,281
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Shoshkent готовые квартиры в рассрочку на 24 месяца Количество квартир ограничена осталось всего лишь несколько квартир. Телефон 555009090 Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м².…
Застройщик
O'zbegim Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
O'zbegim Development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Yakkasaroy"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Новостройка Ташкента – Yakkasaroy Описание: Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки. Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удал…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Black Tower"
Ташкент, Узбекистан
от
$93,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Площадь 51 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 6-м этаже 16-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Black Tower". Ориентир - улица Кичик Бешагач, роддом №8. Застройщик - компания "Better best". Общая площадь - 50,5 м². Отличный свежий ремонт. С мебелью и бытовой техникой. Подробност…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.5
93,000
Агентство
Eugene Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Показать все Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " Afsona "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Хан назвал легенду о легенде дворца, что этот жилой комплекс был построен на улице Чолпон в районе Яшнабад. 16-этажный комплекс также имеет 2-этажный подземный автобур. Здания связаны с монолитным типом и принадлежат идеальному классу. Существует система видеонаблюдения, современные подъемни…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$1,407
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 17
KUSHBEGI RESIDENCE готовые квартиры в рассрочку только до конца июля! Позвонить 97-450-77-99 Добро пожаловать в наш жилой комплекс Kushbegi Residence! Мы предлагаем Вам уникальное сочетание современного дизайна, высокого качества строительства, которые гарантируют долговечность и устойчив…
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Maljaan Residence
Жилой комплекс Maljaan Residence
Жилой комплекс Maljaan Residence
Жилой комплекс Maljaan Residence
Жилой комплекс Maljaan Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$947
Год сдачи 2024
Новостройка в городе Ташкенте Maljaan Residence. Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта? Компания better best предлагает апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса Maljaan Residence на улице …
Застройщик
BETTER BEST Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
BETTER BEST Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Binkat'
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
Новостройка Ташкента – Binkat Описание: Жилой комплекс Binkat – это современное жильё комфорт-класса, спроектированное для удобной и стильной жизни. В ЖК предусмотрены: ✅ IP-домофон и видеонаблюдение ✅ Открытая парковка и лифты ✅ Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монол…
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "New port"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 19
Новостройка Ташкента - Newport Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбина…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Показать все Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 14
Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.
Агентство
RED
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Показать все Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Жилой комплекс ЖК Бобур Резиденс
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект…
Застройщик
Silver Flex
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Silver Flex
Языки общения
Русский
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естествен…
Агентство
RED
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс MODERNO
Жилой комплекс MODERNO
Жилой комплекс MODERNO
Ташкент, Узбекистан
от
$36,873
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Площадь 40–76 м²
3 объекта недвижимости 3
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0 – 76.0
45,972 – 87,346
Застройщик
GRAND CAPITAL
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Solaris Residential
Жилой комплекс Solaris Residential
Жилой комплекс Solaris Residential
Жилой комплекс Solaris Residential
Ташкент, Узбекистан
от
$35,490
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 41–118 м²
6 объектов недвижимости 6
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 79.0
60,279 – 116,148
Квартира 2 комнаты
118.0
173,486
Застройщик
GRAND CAPITAL
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс LAFAYETTE
Жилой комплекс LAFAYETTE
Жилой комплекс LAFAYETTE
Ташкент, Узбекистан
от
$44,474
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Lafayette - жилой комплекс расположен в столице и построен по образцу оригинального архитектурного решения для комфортной жизни. Жилой комплекс в Яккасарайком районе включает себя развлекательные места, коммерческую инфраструктуру наземные паркинги. Lafayette - лучшее место для комфортной жи…
Застройщик
GRAND CAPITAL
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
На карте

Яккасарайский район остаётся одним из самых востребованных для покупки квартиры в новостройке. Расположение в центральной части Ташкента делает его особенно привлекательным — рядом метро, ключевые транспортные артерии, школы, медицинские учреждения, а также ТЦ и парки. Это один из немногих районов, где сочетаются удобство, инфраструктура и высокая ликвидность жилья.

Что предлагают новостройки Яккасарайского района

На сегодняшний день рынок недвижимости в этом районе активно развивается. Застройщики выводят на рынок жилые комплексы с подземными паркингами, закрытыми дворами и охраняемой территорией. Квартиры в новостройках Яккасарайского района отличаются продуманной планировкой и современной отделкой. Застройщики всё чаще ориентируются на семьи: много предложений с двумя и тремя спальнями.

Кому подойдут новостройки в Яккасарайском районе

  • Молодым семьям — благодаря близости детских садов и школ.
  • Студентам и работающим — из-за удобной транспортной доступности.
  • Инвесторам — жильё в центре всегда ликвидно.
  • Тем, кто ищет улучшение условий — новостройки в Яккасарайском районе предоставляют высокий уровень комфорта.

Как выбрать новостройку в Яккасарайском районе

Перед покупкой важно оценить:

  • репутацию застройщика;
  • наличие разрешительной документации;
  • условия рассрочки или ипотеки;
  • отзывы реальных жильцов (если дом уже частично заселён).

Часто задаваемые вопросы о новостройках в Яккасарайском районе

Какие новостройки в Яккасарайском районе подойдут для инвестиций?

Подойдут ЖК, расположенные рядом с метро и крупными деловыми центрами — они быстрее растут в цене.

Есть ли рассрочка на квартиры в новостройках Яккасарайского района?

Да, многие застройщики предлагают рассрочку до 24 месяцев без процентов.

Что лучше: вторичка или новостройка в Яккасарайском районе?

Новостройки выигрывают по энергоэффективности, планировке и инфраструктуре. Вторичка — только если важна цена.

Какие документы проверять перед покупкой?

Генплан, договор долевого участия, разрешение на строительство, лицензия застройщика.

Когда лучше покупать квартиру в новостройке?

На этапе котлована — цена ниже, но больше рисков. На стадии завершения — дороже, но безопаснее.