Жилой комплекс Жк " BI SA`DO "

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса

BI Sad’O — это не просто жилой комплекс, это философия баланса. Здесь каждый элемент — от архитектуры до ландшафта — вдохновлён четырьмя стихиями: воздухом, водой, огнём и землёй. Проект создан для тех, кто ищет умиротворение, стиль и качество жизни в самом сердце Ташкента.

📍 Локация

Комплекс расположен в Яшнабадском районе, на ул. Паркентская, в окружении зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Это идеальное место для жизни, работы и отдыха.

🏢 Архитектура и планировки

3 монолитных корпуса по 9 этажей

Квартиры от 37 до 118 м²

Высота потолков — 3–3.3 метра

Отделка: черновая и White Box

Квартиры с террасами и панорамными окнами

Сдача — 3 квартал 2025 года

🌳 Инфраструктура и удобства

Закрытый двор без машин

Амфитеатр, зона барбекю, workout-зона

Детские площадки из качественных материалов

Зеленые аллеи, ручьи, фонтан и места для медитации

IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки

BI Service — управляющая компания от застройщика

🛍️ Всё рядом

Более 10 школ и 15 детских садов поблизости

Национальный детский медицинский центр и другие клиники

Супермаркеты: Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple

Парк, метро, кафе, спортклубы — всё в шаговой доступности

BI Sad’O — это место, где каждый день наполнен гармонией. Здесь хочется жить, творить, растить детей и наслаждаться каждым моментом. Это не просто квадратные метры — это пространство, где комфорт становится искусством.