Жилой комплекс Жк " BI SA`DO "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ID: 27312
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса

BI Sad’O — это не просто жилой комплекс, это философия баланса. Здесь каждый элемент — от архитектуры до ландшафта — вдохновлён четырьмя стихиями: воздухом, водой, огнём и землёй. Проект создан для тех, кто ищет умиротворение, стиль и качество жизни в самом сердце Ташкента.

📍 Локация

Комплекс расположен в Яшнабадском районе, на ул. Паркентская, в окружении зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Это идеальное место для жизни, работы и отдыха.

🏢 Архитектура и планировки

  • 3 монолитных корпуса по 9 этажей

  • Квартиры от 37 до 118 м²

  • Высота потолков — 3–3.3 метра

  • Отделка: черновая и White Box

  • Квартиры с террасами и панорамными окнами

  • Сдача — 3 квартал 2025 года

🌳 Инфраструктура и удобства

  • Закрытый двор без машин

  • Амфитеатр, зона барбекю, workout-зона

  • Детские площадки из качественных материалов

  • Зеленые аллеи, ручьи, фонтан и места для медитации

  • IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки

  • BI Service — управляющая компания от застройщика

🛍️ Всё рядом

  • Более 10 школ и 15 детских садов поблизости

  • Национальный детский медицинский центр и другие клиники

  • Супермаркеты: Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple

  • Парк, метро, кафе, спортклубы — всё в шаговой доступности

BI Sad’O — это место, где каждый день наполнен гармонией. Здесь хочется жить, творить, растить детей и наслаждаться каждым моментом. Это не просто квадратные метры — это пространство, где комфорт становится искусством.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

