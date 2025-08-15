Жилой комплекс Жк " BI SA`DO "

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса
BI Sad’O — это не просто жилой комплекс, это философия баланса. Здесь каждый элемент — от архитектуры до ландшафта — вдохновлён четырьмя стихиями: воздухом, водой, огнём и землёй. Проект создан для тех, кто ищет умиротворение, стиль и качество жизни в самом сердце Ташкента.
📍 Локация
Комплекс расположен в Яшнабадском районе, на ул. Паркентская, в окружении зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Это идеальное место для жизни, работы и отдыха.
🏢 Архитектура и планировки
3 монолитных корпуса по 9 этажей
Квартиры от 37 до 118 м²
Высота потолков — 3–3.3 метра
Отделка: черновая и White Box
Квартиры с террасами и панорамными окнами
Сдача — 3 квартал 2025 года
🌳 Инфраструктура и удобства
Закрытый двор без машин
Амфитеатр, зона барбекю, workout-зона
Детские площадки из качественных материалов
Зеленые аллеи, ручьи, фонтан и места для медитации
IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки
BI Service — управляющая компания от застройщика
🛍️ Всё рядом
Более 10 школ и 15 детских садов поблизости
Национальный детский медицинский центр и другие клиники
Супермаркеты: Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple
Парк, метро, кафе, спортклубы — всё в шаговой доступности
BI Sad’O — это место, где каждый день наполнен гармонией. Здесь хочется жить, творить, растить детей и наслаждаться каждым моментом. Это не просто квадратные метры — это пространство, где комфорт становится искусством.