Жилой комплекс BI SANAT

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
15
ID: 32974
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

🎨 BI San’at — искусство жить красиво

Жилой комплекс BI San’at — это не просто квартиры, это философия жизни, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» означает «искусство», и каждый элемент комплекса создан с эстетическим вкусом, вниманием к деталям и уважением к культурному наследию.

Расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, рядом с университетом Oxus, комплекс сочетает удобство городской инфраструктуры с тишиной и уютом собственного жилого пространства.

🏢 Архитектура и планировки
Комплекс состоит из 5 монолитных корпусов высотой 16 этажей. Квартиры площадью от 36 до 94 м² представлены в черновой отделке, что позволяет создавать индивидуальный дизайн. Высота потолков 2,85 м добавляет ощущение простора и света. Доступны 1-, 2- и 3-комнатные варианты — всего более 140 планировок, включая эргономичные решения для молодых семей и инвесторов.

🌳 Двор и инфраструктура
Внутреннее пространство комплекса — настоящий оазис:
• авторский ландшафтный дизайн с фонтаном и ручьём
• детские площадки европейского производства
• футбольное поле, теннисный стол, беседки и барбекю-зоны
• зеленые зоны для прогулок и отдыха
• IP-домофония и видеонаблюдение 24/7
• электронные замки с доступом по отпечатку, коду или смарт-карте
• собственная сервисная компания от BI Group

📍 Всё рядом
• более 8 школ и 4 детских сада в шаговой доступности
• медицинские центры: Поликлиника №3 и клиника Orion
• супермаркеты, кафе, спортивные площадки — всё для активной жизни
• удобные выезды на основные дороги города
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
