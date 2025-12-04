  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Шайхантахурском районе

Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Показать все Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Жилой комплекс ЖК Charx Novza
Ташкент, Узбекистан
от
$555
Жилой комплекс строится на улице Самарканд Дарвоза, в историческом Шайхонтохурском районе нашей прекрасной столицы. Премиальное, элитное 12-этажное здание европейского дизайна состоит из 5 блоков, 7подъездов, 438 квартир, уникальной архитектуры, роскошного французского дизайна фасада из трав…
Застройщик
BM GROUP
Застройщик
BM GROUP
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Nest one
Жилой комплекс Nest one
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 51
Площадь 33 м²
1 объект недвижимости 1
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.0
132,000
Застройщик
UPM
Застройщик
UPM
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Gulobod"
Ташкент, Узбекистан
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 8-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 69 м². Отличный свежий ремонт. С…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
69.0
105,000
Агентство
Eugene Real Estate
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Ташкент, Узбекистан
от
$888
“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенн…
Застройщик
Dream House
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Показать все Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Жилой комплекс ЖК NRG U-Tower
Ташкент, Узбекистан
от
$2,001
Год сдачи 2024
Количество этажей 26
🏢Добро пожаловать в NRG U-Tower — ваш новый дом на вершине роскоши! Здесь каждый день начинается с захватывающих панорам города, которые открываются прямо из окон вашего пентхауса. NRG U-Tower расположен в самом сердце делового района, обеспечивая легкий доступ к элитным магазинам, изыска…
Застройщик
NRG
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал ЖК Koh Ota
Жилой квартал ЖК Koh Ota
Жилой квартал ЖК Koh Ota
Жилой квартал ЖК Koh Ota
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Живите в комфорте и роскоши в «Koh Ota» от застройщика Bazis-T! Жилой комплекс состоит из 9 и 12-этажных зданий, где расположились комфортабельные квартиры с угловыми террасами. Во дворе есть площадки для игр и занятия спортом, уютные беседки и освежающий фонтан. Двор озеленен деревьями, цве…
Застройщик
BAZIS-T
Застройщик
BAZIS-T
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Показать все Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Жилой комплекс U-TOWER / NRG
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 26
Площадь 34–126 м²
10 объектов недвижимости 10
Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента. Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции. В наличии квартиры: 1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2 2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2 3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2 U-TOWER — уникальный проект, наход…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.9 – 72.2
76,200 – 157,400
Квартира 2 комнаты
85.5 – 125.9
237,700 – 246,900
Агентство
RED
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Показать все Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Жилой комплекс ЖК Labzak Park City
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Удобное расположение в центре города Park City Labzak располагается на пересечении улиц Лабзак и Зульфияханум в Шайхантахурском районе. В шаговой доступности находятся 5 детских садиков, более 4 школ, более 10 парков в округе, 450м до крупнейшего парка “Navruz”, а до сквера А. Тимура всего …
Застройщик
PARK CITY LABZAK
Застройщик
PARK CITY LABZAK
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Показать все Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Ташкент, Узбекистан
от
$1,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 22
Площадь 60–1 390 м²
12 объектов недвижимости 12
Современная Комфортная квартира в Центре 250 м2. Минор. Анхор. Малика Современная Новостройка класса Комфорт: Вдоль набережной Анхор; мечеть MINOR; ТЦ Малика(Флешка) Площадь: 250 м2 7-комнат; более 2-х сан узлов (раздельных) Проект модно изменить Высотка из 22-х этажей Прекрасный вид…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 75.0
112,500 – 180,000
Квартира 2 комнаты
71.0 – 106.0
142,498 – 390,000
Квартира 3 комнаты
140.0 – 250.0
265,000 – 375,000
Коттедж
360.0 – 1 360.0
300,000 – 719,999
Ресторан, кафе
115.0
450,000
Инвестиционная
1 390.0
1,50 млн
Агентство
Agent Nedvijimosti
Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Gulobod"
Ташкент, Узбекистан
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 56 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 3-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 56 м². Отличный свежий ремонт. С…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0
85,000
Агентство
Eugene Real Estate
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Charx Novza"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 12
Новостройка Ташкента – Charx Novza Жилой комплекс Сharx Novza представляет собой жилье комфорт-класса, состоящее из двух кирпичных корпусов. Он имеет 12 этажей, потолки высотой 3.2 метра, а также черновую отделку. Будущие жильцы смогут оформить квартиру по своему вкусу. Комплекс располагает…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Жилой комплекс "Chaqar" обеспечит вам современные удобства на протяжении всей вашей жизни. Общая площадь проекта составляет 75 000 м². В комплексе бизнес - класса можно увидеть 4 шестнадцатиэтажных дома в классическом стиле и со вкусом обставленный двор. Помимо многоэтажных домов, в комплекс…
Застройщик
O'zbegim Development
Застройщик
O'zbegim Development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Новостройка Ташкента – Nest One "Нест" - это первый уникальный жилой небоскреб в Узбекистане. Здание построено по всем мировым стандартам. Оно состоит из 51 этажа, его высота 266.5 м. Застройщики жилого комплекса - Murad Buildings и турецкий партнер Ozguven. Строительство объекта планирую…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
