Жилой комплекс Жк " Assalom Sohil "

НОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
ЖК Assalom Sohil это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House.
Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район, с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса.
Современная архитектура, квартиры с готовым ремонтом, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны все это жилой район Assalom Sohil.
Уже сданы и заселены вторая, третья и четвертая линии проекта.
УДОБНАЯ ЛОКАЦИЯ
Assalom Sohil расположился в Яшнабадском районе, вдоль дороги Фергана Йули, недалеко от Британского квартала Greenwich и парка имени Фуркат.
ИНФРАСТРУКТУРА
В непосредственной близости уже есть все самое необходимое, а именно: торговые центры, магазины, фитнес-клубы, кафе и рестораны, салоны красоты и медицинские центры.
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Парк культуры и отдыха им. Фурката 7 мин
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Продуктовый рынок «Рисовый» - 7 мин
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Мечеть Ислом-Ота - 6 мин
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Станция метро «Ташкент» 6 мин минут
В пешей доступности современные объекты социальной
и коммерческой инфраструктуры.