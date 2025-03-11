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Жилой комплекс Жк " Assalom Sohil "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
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Описание Описание
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ID: 25376
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе


НОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
ЖК Assalom Sohil это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House.
Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район, с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса.
Современная архитектура, квартиры с готовым ремонтом, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны все это жилой район Assalom Sohil.
Уже сданы и заселены вторая, третья и четвертая линии проекта.

УДОБНАЯ ЛОКАЦИЯ
Assalom Sohil расположился в Яшнабадском районе, вдоль дороги Фергана Йули, недалеко от Британского квартала Greenwich и парка имени Фуркат.

ИНФРАСТРУКТУРА
В непосредственной близости уже есть все самое необходимое, а именно: торговые центры, магазины, фитнес-клубы, кафе и рестораны, салоны красоты и медицинские центры.
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Парк культуры и отдыха им. Фурката 7 мин
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Продуктовый рынок «Рисовый» - 7 мин
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Мечеть Ислом-Ота - 6 мин
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Станция метро «Ташкент» 6 мин минут
В пешей доступности современные объекты социальной
и коммерческой инфраструктуры.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Assalom Sohil "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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