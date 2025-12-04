Ташкент, Узбекистан

О жилом комплексе Барханы - это символ гармонии с природой, силы и устойчивости, которые олицетворяют собой природные песчаные дюны. Как песчаные дюны, созданные веками под влиянием ветра, формируют уникальный ландшафт, так и наш жилой комплекс воплощает в себе стабильность, надёжность и ко…