Квартиры в новостройках в Чиланзарском районе

Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Ташкент, Узбекистан
от
$714
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой комплекс Binkat — это кирпичный дом, жить в котором тепло и безопасно. Плюсы многоквартирных кирпичных домов компании Poytaxt mavzesi: - Высокая степень сохранения тепла: в квартирах комфортно даже в сильные морозы. - Экологичность. Для строительства мы используем кирпич, в составе …
Застройщик
INSIDE
Показать контакты
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Ташкент, Узбекистан
от
$817
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. ?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук…
Застройщик
DO MBROBOD CITY GROUP
Показать контакты
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$634
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
BM GROUP компаниясидан ажойиб янгилик БОШЛАНҒИЧ ТЎЛОВСИЗ 30 ОЙГА БЎЛИБ ТЎЛАНГ! (Фақат 3 кун) Сиз кутган янги ‘’;DOMBIROBOD RESIDENCE”  лойиха хонадонлари котлован холатидан бошлаб энди СОТУВДА! 30% Бош тўлов қилиб, қолганини 30 ойга фоизсиз муддатли тўловда тўланг! 100% лик тўловда 15…
Застройщик
BM GROUP
Показать контакты
Жилой комплекс GREEN PARK / NRG
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Площадь 67 м²
1 объект недвижимости 1
Ваша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдет как для жизни, так и под инвестиции. Жилой комплекс GREEN PARK расположился в районе с высокоразвитой инфраструктурой в шаговой доступности. Обилие зелени вокруг делает его уголком, приносящим ощущение уюта и спокойст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.4
115,300
Агентство
RED
Показать контакты
Жилой комплекс Barxan Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
О жилом комплексе Барханы - это символ гармонии с природой, силы и устойчивости, которые олицетворяют собой природные песчаные дюны. Как песчаные дюны, созданные веками под влиянием ветра, формируют уникальный ландшафт, так и наш жилой комплекс воплощает в себе стабильность, надёжность и ко…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Показать контакты
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Квартира в жилом комплексе Premier House станет для вас местом, куда всегда захочется возвращаться. Все необходимые объекты инфраструктуры в шаговой доступности! В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса расположена станция метро, школы и детские садики, торговые центры и все нео…
Застройщик
Premier House
Показать контакты
Жилой комплекс Жк
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
О комплексе Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет П…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Показать контакты
