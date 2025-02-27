Жилой комплекс ZhK NRG MEROS

О проекте

NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в Мирабадском районе, в котором гармонично сочетаются традиции и инновации. Пространство продумано до мелочей: от стильной архитектуры до уютных зон отдыха. Новый жилой комплекс предлагает все необходимое для вашего удобства — закрытый двор, безопасные зоны отдыха и современные инфраструктурные решения, создавая идеальные условия для жизни. Здесь комфорт и качество жизни выходят на новый уровень!

NRG MEROS - рациональный, компактный, лаконичный.

Беседки для отдыха

Авторская

архитектура

Эргономичные

планировки

Подземный

паркинг

Многофункциональный

двор

Месторасположение

ЖК Комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, Удобное расположение вблизи всех необходимых инфраструктурных объектов: ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката, Ташкентская международная школа, продуктовые магазины и другие важные городские локации.

ШКОЛА:

•№ 65

•№ 294

•№ 57

•№ 103

•№ 175

•Лицей ТВтА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

•Oxus university

•Университет AJOU

•Транспортный унивеситет

•Институт Маннона Уйгура

•Университет прикладных наук

Архитектура комплекса

NRG Meros привлекает внимание с первого взгляда своим стильным и современным обликом. Архитектурные решения выполнены с учётом последних тенденций, создавая гармоничный и привлекательный дизайн. Высотные здания в 11, 13 и 16 этажей впечатляют своей элегантностью, а использование вентилируемых фасадов и натурального камня в отделке гарантирует, что внешний вид комплекса будет радовать на протяжении долгих лет.

Вентилируемый фасад из долговечных материалов

Увеличенные металлопластиковые окна

Сейсмоустойчивый монолитный каркас, стены газоблок

Дворовое пространство

Закрытый двор с зелёными зонами, фруктовым садом, workout-зоной и аутентичной чайханой с тандыром и казаном, также присутствует микроклимат. Уникальный авторский ландшафт с зелёными зонами, дизайнерские холлы с мягкой зоной ожидания и колясочной, наполненные элегантностью и стилем, а также просторные детские площадки для самых маленьких делают этот проект по-настоящему особенным.