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Жилой комплекс ZhK NRG MEROS

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 25177
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

О проекте

NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в Мирабадском районе, в котором гармонично сочетаются традиции и инновации. Пространство продумано до мелочей: от стильной архитектуры до уютных зон отдыха. Новый жилой комплекс предлагает все необходимое для вашего удобства — закрытый двор, безопасные зоны отдыха и современные инфраструктурные решения, создавая идеальные условия для жизни. Здесь комфорт и качество жизни выходят на новый уровень!

NRG MEROS - рациональный, компактный, лаконичный.

  • Беседки для отдыха

  • Авторская
    архитектура

  • Эргономичные
    планировки

  • Подземный
    паркинг

  • Многофункциональный
    двор

Месторасположение

ЖК Комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, Удобное расположение вблизи всех необходимых инфраструктурных объектов: ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката, Ташкентская международная школа, продуктовые магазины и другие важные городские локации.

ШКОЛА:
•№ 65
•№ 294
•№ 57
•№ 103
•№ 175
•Лицей ТВтА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
•Oxus university
•Университет AJOU
•Транспортный унивеситет
•Институт Маннона Уйгура
•Университет прикладных наук

Архитектура комплекса

NRG Meros привлекает внимание с первого взгляда своим стильным и современным обликом. Архитектурные решения выполнены с учётом последних тенденций, создавая гармоничный и привлекательный дизайн. Высотные здания в 11, 13 и 16 этажей впечатляют своей элегантностью, а использование вентилируемых фасадов и натурального камня в отделке гарантирует, что внешний вид комплекса будет радовать на протяжении долгих лет.

  • Вентилируемый фасад из долговечных материалов

  • Увеличенные металлопластиковые окна

  • Сейсмоустойчивый монолитный каркас, стены газоблок

Дворовое пространство

Закрытый двор с зелёными зонами, фруктовым садом, workout-зоной и аутентичной чайханой с тандыром и казаном, также присутствует микроклимат. Уникальный авторский ландшафт с зелёными зонами, дизайнерские холлы с мягкой зоной ожидания и колясочной, наполненные элегантностью и стилем, а также просторные детские площадки для самых маленьких делают этот проект по-настоящему особенным.

  • Закрытый и
    безопасный двор

  • Охрана
    и видеонаблюдение 24\7

  • Авторский
    ландшафтный дизайн

  • Разнообразное богатое
    озеленение

  • Детская
    игровая зона

  • Беседки для отдыха

  • Безбарьерная среда

  • Workout зона
     

    Прогулочная аллея NRG Meros: пространство для счастливых моментов

    Аллея в NRG Meros — это не просто прогулочное место, а уникальное пространство, созданное для приятного времяпрепровождения и отдыха. По обеим её сторонам расположены коммерческие помещения, где вы всегда найдёте всё необходимое. Прогулки по аллее дарят не только эстетическое удовольствие, но и удобство: современные здания, зелёные насаждения и живая атмосфера создают гармоничное сочетание уюта и комфорта.
     

    Дизайнерские холлы

    В холле создается первое впечатление и мнение о всем жилом комплексе. Поэтому мы создали здесь утонченный дизайн с множеством преимуществ

  • Дизайнерское
    оформление

  • Мягкие зоны
    ожидания

  • Бесшумные лифты

  • Видеонаблюдение

  • IP - домофония с
    Face ID

  • Колясочные

  • Сквозные подъезды

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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