Жилой комплекс ZhK NRG MEROS

О проекте
NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в Мирабадском районе, в котором гармонично сочетаются традиции и инновации. Пространство продумано до мелочей: от стильной архитектуры до уютных зон отдыха. Новый жилой комплекс предлагает все необходимое для вашего удобства — закрытый двор, безопасные зоны отдыха и современные инфраструктурные решения, создавая идеальные условия для жизни. Здесь комфорт и качество жизни выходят на новый уровень!
NRG MEROS - рациональный, компактный, лаконичный.
Беседки для отдыха
Авторская
архитектура
Эргономичные
планировки
Подземный
паркинг
Многофункциональный
двор
Месторасположение
ЖК Комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, Удобное расположение вблизи всех необходимых инфраструктурных объектов: ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката, Ташкентская международная школа, продуктовые магазины и другие важные городские локации.
ШКОЛА:
•№ 65
•№ 294
•№ 57
•№ 103
•№ 175
•Лицей ТВтА
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
•Oxus university
•Университет AJOU
•Транспортный унивеситет
•Институт Маннона Уйгура
•Университет прикладных наук
Архитектура комплекса
NRG Meros привлекает внимание с первого взгляда своим стильным и современным обликом. Архитектурные решения выполнены с учётом последних тенденций, создавая гармоничный и привлекательный дизайн. Высотные здания в 11, 13 и 16 этажей впечатляют своей элегантностью, а использование вентилируемых фасадов и натурального камня в отделке гарантирует, что внешний вид комплекса будет радовать на протяжении долгих лет.
Вентилируемый фасад из долговечных материалов
Увеличенные металлопластиковые окна
Сейсмоустойчивый монолитный каркас, стены газоблок
Дворовое пространство
Закрытый двор с зелёными зонами, фруктовым садом, workout-зоной и аутентичной чайханой с тандыром и казаном, также присутствует микроклимат. Уникальный авторский ландшафт с зелёными зонами, дизайнерские холлы с мягкой зоной ожидания и колясочной, наполненные элегантностью и стилем, а также просторные детские площадки для самых маленьких делают этот проект по-настоящему особенным.
Закрытый и
безопасный двор
Охрана
и видеонаблюдение 24\7
Авторский
ландшафтный дизайн
Разнообразное богатое
озеленение
Детская
игровая зона
Беседки для отдыха
Безбарьерная среда
Workout зона
Прогулочная аллея NRG Meros: пространство для счастливых моментов
Аллея в NRG Meros — это не просто прогулочное место, а уникальное пространство, созданное для приятного времяпрепровождения и отдыха. По обеим её сторонам расположены коммерческие помещения, где вы всегда найдёте всё необходимое. Прогулки по аллее дарят не только эстетическое удовольствие, но и удобство: современные здания, зелёные насаждения и живая атмосфера создают гармоничное сочетание уюта и комфорта.
Дизайнерские холлы
В холле создается первое впечатление и мнение о всем жилом комплексе. Поэтому мы создали здесь утонченный дизайн с множеством преимуществ
Дизайнерское
оформление
Мягкие зоны
ожидания
Бесшумные лифты
Видеонаблюдение
IP - домофония с
Face ID
Колясочные
Сквозные подъезды