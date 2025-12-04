  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Учтепинском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой квартал Ko'kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Жилой квартал Ko’kcha-Oqtepa
Ташкент, Узбекистан
от
$817
Год сдачи 2024
Жилой комплекс «Ko’;kcha-Oqtepa» предлагает покупателям не только квартиры для проживания, но и 1 и 2 этажи для ведения собственного бизнеса. Наш комплекс, состоящий из 12 блоков с развитой инфраструктурой в деловой и коммерческой сфере и рассчитанный на 1000+ квартир, поддержит развитие ваш…
Застройщик
ART HOUSE
Застройщик
ART HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Ташкент, Узбекистан
от
$952
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Добро пожаловать в уютное современное пространство! Uchtepa Resident Информация про ЖК:  9 этажный дом 580 квартир 1,5 гектаров 13  блоков домов Детская площадка Подземная парковка около 200 штук на каждого кто захочет его приобрести  Цены начинаются от 12 000 000 сумов …
Застройщик
Median Development
Застройщик
Median Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная …
Застройщик
Prime Towers
Застройщик
Prime Towers
Языки общения
Русский
