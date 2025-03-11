Жилой комплекс Жк "Assalom Do`stlik "

Каждая деталь в Assalom Do'stlik продумана так, чтобы обеспечить вам не только комфорт и безопасность, но и эстетическое удовольствие. Современный дизайн комплекса, состоящий из нескольких 16-этажных зданий, гармонично сочетается с окружающим пейзажем, создавая неповторимый облик и атмосферу.

Все квартиры в нашем комплексе спроектированы с учетом потребностей современного жителя мегаполиса. Грамотная и правильная планировка, делают каждый уголок Вашей квартиры не просто функциональным, но и визуально привлекательным.



Откройте для себя новое измерение городской жизни в жилом комплексе «Assalom Do'stlik», который раскинулся вдоль набережной Корасув. Новый жилой комплекс предлагает идеальный баланс между активной городской жизнью и спокойствием природы.

Внутри дворов созданы пространства для отдыха и активностей на открытом воздухе, включая зеленые зоны и площадки для детей, где семьи могут проводить время, наслаждаясь свежим воздухом и обществом друг друга.