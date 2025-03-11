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Жилой комплекс Жк "Assalom Do`stlik "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
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Описание Описание
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ID: 25316
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Каждая деталь в Assalom Do'stlik продумана так, чтобы обеспечить вам не только комфорт и безопасность, но и эстетическое удовольствие. Современный дизайн комплекса, состоящий из нескольких 16-этажных зданий, гармонично сочетается с окружающим пейзажем, создавая неповторимый облик и атмосферу.
Все квартиры в нашем комплексе спроектированы с учетом потребностей современного жителя мегаполиса. Грамотная и правильная планировка, делают каждый уголок Вашей квартиры не просто функциональным, но и визуально привлекательным.

Откройте для себя новое измерение городской жизни в жилом комплексе «Assalom Do'stlik», который раскинулся вдоль набережной Корасув. Новый жилой комплекс предлагает идеальный баланс между активной городской жизнью и спокойствием природы.
Внутри дворов созданы пространства для отдыха и активностей на открытом воздухе, включая зеленые зоны и площадки для детей, где семьи могут проводить время, наслаждаясь свежим воздухом и обществом друг друга.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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