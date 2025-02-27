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Жилой комплекс ЖК "Ofiyat"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
20
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Описание Описание
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ID: 25188
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Ofiyat Residence — это жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта и качество жизни. Здесь удачно сочетаются роскошь и уют, атмосфера спокойствия и благополучия.

Ofiyat Residence — идеальное место для тех, кто стремится к исключительному стилю жизни в гармонии с собой и окружающим миром.

  • 0,90 Га Площадь

  • 17 Этажность

  • 430 Количество квартир
     

    Детские площадки

    Детские площадки предоставляют детям уникальную возможность весело и активно проводить время в безопасной и контролируемой среде. Родители могут быть спокойны за безопасность своих малышей, для которых двор станет не только местом игр, но и центром социального взаимодействия
     

    Дворовое пространство

    Продуманное дворовое пространство располагает к тому, чтобы проводить больше времени в компании соседей и друзей. Здесь вы найдёте зоны для общения и активного отдыха, спроектированные таким образом, чтобы создать идеальные условия для соседского взаимодействия и разнообразных развлечений.
     

    Подземный паркинг

    Спроектированный на 200 мест, подземный паркинг эффективно использует пространство и снижает воздействие на окружающую среду. Он оборудован системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматические шлагбаумы, что гарантирует защиту транспорта и его владельцев.
     

    Наполнение квартир

    В каждой квартире жилого комплекса Ofiyat предусмотрен готовый White box, который включает в себя ряд комплектаций, как:

  • Предчистовая штукатурка стен
  • Стяжка пола
  • Разводка электричества
  • Разводка сантехнических труб
  • Разводка теплого пола с подключением к двухконтурному котлу в четырех зонах: прихожая, санузел, кухня, под окнами
  • Двухконтурный котел
  • Радиаторы отопления
  • Алюминиевые панорамные окна
  • Входная умная железная дверь
  • Оптика для интернета

    Инфраструктура

    Пешком

  • 5 минут Ипотека Банк

  • 5 минут Мечеть Ислом Ота

  • 10 минут Детский сад №345

  • 12 минут Рисовый базар

  • На автомобиле

  • 7 минут Музыкальная школа №17

  • 7 минут Метро Ташкент

  • 8 минут Северный вокзал

  • 15 минут Парк Ашхабад

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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