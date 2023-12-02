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Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG

Ташкент, Узбекистан
от
484,96 млн сум
;
3
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Бектимирский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории.

— уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort;
— развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности;
— большой выбор комфортабельных планировок;
— коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.;
— детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения;
— современные бесшумные лифты в каждом подъезде;
— большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке;
— от пяти до восьми квартир на этаже;
— квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон;
— колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.;
— просторные парадные, дарящие атмосферу уюта.

В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2
2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2
3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2
4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2

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Опубликовано: 02.12.2023
Обновлено: 01.03.2024
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.7 – 50.6
Цена за м², UZS 11,40 млн – 12,53 млн
Цена квартиры, UZS 484,96 млн – 576,80 млн

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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