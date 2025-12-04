  1. Realting.uz
  Новостройки
  Сергелийский район
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Сергелийском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$713
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей. Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE: Невероятно доступные цены. У…
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от
$28,373
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 39–85 м²
9 объектов недвижимости 9
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
72.0 – 85.0
54,380 – 57,057
Студия
39.0 – 52.0
27,817 – 37,090
Застройщик
GRAND CAPITAL
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Жилой комплекс Mavrid Mavzesi
Ташкент, Узбекистан
от
$650
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Mavrid Mavzesi можете приобрести квартиру в рассрочку в месяц платите по 4,5 млн сумов ежемесячно. Подробно  Мы знаем, что дом для вас – это особенный мир, поэтому предприняли все меры, чтобы вы чувствовали себя комфортно не только в квартире, но и во всем комплексе. Несмотря на компактнос…
Застройщик
Iskander Buildings
Застройщик
Iskander Buildings
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Navruz Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$600
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Navruz Residence жилой комплекс - комфорт класса! Цена за 1м2: 7 452 000 сум Рассрочка до 18 месяцев. Адрес: Янгихаётский район, Гышткупрюк 1 комнатная - 43-44 кв.м 2 комнатная - 59 кв.м Подробнее про новостройку: • Отделка: Черновая • Класс жилья: Комфорт • Система отопления: Центр…
Застройщик
CHOSHTEPA HOUS
Застройщик
CHOSHTEPA HOUS
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Ness City
Ташкент, Узбекистан
от
$35,043
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Испытайте лучшее от комфортной жизни с Ness City! Современный 16-этажная застройка от New Tower City удобно расположена в Сергелийском районе, с легким доступом к инфраструктуре города. Жилой комплекс занимает территорию общей площадью 21 000 квадратных метров, в нем два 16-этажных здания с …
Застройщик
NESS-CITY
Застройщик
NESS-CITY
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " ZAMON "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 12
NRG ZAMON - это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.   ЖК NRG ZAMON - современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и дом…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Ташкент, Узбекистан
от
$905
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Жилой комплекс “Aero Town” предлагает покупателям 10-этажный  жилые квартиры для ведения собственного бизнеса, для семьи, для обучающиеся в Вузах. 10-этажных домах, состоящих из 4 блоков, имеется Пентхаус на 9+10 этаже квартир с развитой инфраструктурой в сфере бизнеса и коммерции. Первые эт…
Застройщик
Kala group
Застройщик
Kala group
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Yangi Qumariq "
Ташкент, Узбекистан
от
$1,050
“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает пл…
Застройщик
Dream House
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " Fayzli Hayot "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Dreamland Aeroport
Ташкент, Узбекистан
от
$1,050
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Первый взнос 0 сумов Рассрочка на 36 месяцев Загадочный и волнующий новый жилой комплекс уже на подходе от Dreamland Development — Dreamland Aeroport Готовьтесь к встрече с будущим, где современный дизайн сочетается с удобствами, создавая идеальное место для вашей жизни Следите за нов…
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Shoxsaroy Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК «Shoxsaroy Residence» - это жилой комплекс комфорт - класса с удобствами, о которых вы мечтаете. Этот новый проект от строительной компании China House, который занимает площадь 21 000 м². Работа велась в сотрудничестве с лучшими инженерами и дизайнерами, чтобы проект был идеальным и соот…
Застройщик
China House
Застройщик
China House
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новые уютные апартаменты в жилом комплексе «Yangi Qo'yliq», построенные компанией Mejestic Build – это идеальный выбор для вашего следующего дома. Его лаконичный фасад украшают балконы и зеленые насаждения вокруг. Он занимает площадь в 3000 квадратных метров, состоит из двух корпусов и семи …
Застройщик
MAJESTIC BUILD
Застройщик
MAJESTIC BUILD
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Western housing
Ташкент, Узбекистан
от
$606
“Western housing” - это жилой комплекс комфорт - класса, состоящий из десятиэтажных зданий и просторного двора. Те, кто ценит простоту и качество, наслаждаясь могут жить в этих квартирах в тишине и покое со своими близкими. Кирпичные дома оборудованы скоростными лифтами. Кроме того, система …
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$35,535
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 60–90 м²
4 объекта недвижимости 4
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
90.0
86,197
Студия
60.0
57,465
Застройщик
GRAND CAPITAL
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
