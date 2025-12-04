  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Янгихаётском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
от
$27,122
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Nur Hayot  - комфорт класса. Цена за 1м2: от 9 000 000 сум  Рассрочка до 24 месяцев. Адрес: Янгихаётский, Кипчак улица 1 комнатная - 38-56 кв.м  2 комнатная - 56-68 кв.м  3 комнатная - 119-150 кв.м 4 комнатная -  173-184 кв.м Подробнее про новостройку: • Отдел…
Застройщик
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Ташкент, Узбекистан
от
$810
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Новостройка в городе Ташкенте YANGI DARHON Квартиры сдаются полным ремонтом под ключ. 1 м2: от 10 000 000 сумов. Апартаменты: 3 Комнатные  70.3м2, 71.25м2, 72. 3м2, 80. 6м2 Преимущества Качественные двери Полностью качественный ремонт квартиры Двухконтурная система отопления Газовая…
Застройщик
B-Building
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Жилой комплекс ЖК Modern Sergeli
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
O2 Development - это надежный застройщик, который уже более четырех лет успешно работает на рынке недвижимости. За это время "O2 Development" заслужила репутацию инновационного и профессионального разработчика, ориентированного на создание комфортных и экологически устойчивых жилых пространс…
Застройщик
Oxygen Development
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Жилой комплекс ЖК Yangi Qo'shnilar
Ташкент, Узбекистан
от
$723
Современный новый городок, состоящий из 12-16-этажных домов, строится на улице Янги Шоштепа Юнарик, Сергелийского района. Общее количество квартир – 1000. Первый этаж комплекса отведен под коммерческие помещения. На 17 этаже 16-ти этажного дома расположены террасы пентхаусов с прекрасным вид…
Застройщик
BM GROUP
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Ташкент, Узбекистан
от
$38,469
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Navro'z на стадии готовности квартиры можете приобрести в ипотеку.
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Yangi Hayot Residence"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
Новостройка Ташкента – Yangi Hayot Residence Это отдельный городок, который представляет собой жилье комфорт-класса, состоящее из 26 корпусов. Кирпичные дома имеют 13 этажей, потолки высотой 3,3 метра, а также черновую отделку, готовую для индивидуальной планировки и ремонта владельцев. О…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Готовые квартиры под субсидию для подробной информации по номерам в шапке профиля. Субсидия ёки ипотека бор. Бирламчи бозор. Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани (олдинги Сергели тумани), Янги Дархон-2 да подключ квартира сотилади. 2 хонали Кадастр хужжатлари мавжуд. Кадастр номизга чикади. …
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Показать все Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Ташкент, Узбекистан
от
$1,073
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Продажа новых квартир в Жилом Комплексе "Yangi Hayot", находящихся вблизи станции метро "3 – 4 бекат" Данные квартиры Вы можете приобрести прямо сейчас или в рассрочку 30 % , 50% , предоплате на 20 месяцев. В здании 16 этажей, выбирайте, покупайте и живите. В каждой квартире:       …
Застройщик
MODERN CITY CONSTRUCT
