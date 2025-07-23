Единый Центр Новостроек — это независимая платформа подбора и аналитики первичной недвижимости в Ташкенте. Мы помогаем покупателям и инвесторам принимать обоснованные и безопасные решения при покупке квартир в строящихся жилых комплексах.
Компания создана по инициативе ведущих девелоперов столицы, чтобы упростить покупателю путь к надёжной недвижимости — без рисков, без переплат и с полной прозрачностью на каждом этапе сделки.
Наша основная задача — быть фильтром качества, который допускает к продаже только те проекты, которые прошли юридическую и техническую проверку. Мы не аффилированы с конкретными агентствами, не берём комиссию с покупателей и не продвигаем сомнительные объекты.
Наши преимущества:
Юридическая экспертиза всех ЖК
Проверка соблюдения строительных стандартов
Цена на квартиры — без наценок и агентских комиссий
Выбор объектов по целям: для жизни, для аренды, для перепродажи
Подбор локации по инфраструктуре и доступности
Сопровождение сделки до получения ключей
Направления работы:
Подбор новостроек по бюджету и целям клиента
Проверка разрешительных документов и договоров
Анализ инвестиционного потенциала объектов
Консультации по районам и их перспективам
Индивидуальный подбор через онлайн-чек-лист
География проектов
Мы работаем со всеми надёжными новостройками столицы — от Юнусабада до Сергели. В каталоге представлены жилые комплексы в следующих районах:
Мирзо-Улугбекский
Шайхантахурский
Чиланзарский
Яккасарайский
Мирабадский
Сергели и другие
Для покупателей квартир
Подбор квартиры в новостройке по вашим параметрам
— Район, метраж, этаж, тип планировки, бюджет, вид из окна и др.
Юридическая проверка жилого комплекса
— Проверка права собственности на землю, разрешения на строительство, документов застройщика, условий договора.
Анализ технического состояния и качества строительства
— Сопровождение экспертом, выезд на объект, оценка соблюдения технологий.
Сравнение актуальных предложений по цене и условиям
— Выбор наиболее выгодного варианта по цене застройщика (без наценок и комиссий).
Консультация по условиям оплаты и рассрочкам
— Подбор проектов с гибкой системой платежей, рассрочками или скидками при 100% оплате.
Рекомендации по выбору надёжных застройщиков
— На основании репутации, истории завершённых проектов и финансовой устойчивости.
Сопровождение сделки “под ключ”
— От подачи заявки до подписания договора и получения ключей.
Информационная безопасность
— Работа только с проверенными объектами. ЖК с нарушениями — автоматически исключаются из базы.
Для инвесторов, приобретающих квартиры в новостройках
Стратегический подбор объекта под инвестиционные цели
— Покупка под:
перепродажу на этапе роста цен,
ремонт с последующей продажей,
долгосрочную или краткосрочную аренду.
Оценка инвестиционной привлекательности ЖК
— Анализ соотношения текущей цены и прогнозируемого роста;
— Расчёт окупаемости и потенциальной доходности по каждому объекту.
Выбор локации на основе спроса и перспектив развития района
— Учитываются: транспортная доступность, инфраструктура, будущие проекты в округе, спрос на аренду/покупку.
Подбор оптимального этапа строительства под стратегию
— Котлован (максимальный рост)
— Этап отделки (быстрый ввод в эксплуатацию)
— Готовый объект (немедленная сдача в аренду)
Формирование индивидуального инвестиционного пакета
— Подбор 2–3 объектов под ваш бюджет, цель и сроки.
— Расчёт затрат, налогов, сроков возврата инвестиций.
Юридическая и техническая проверка объекта
— Защита от рисков: проверка застройщика, документации, истории участков и финансовых обязательств.
Консультация по налоговым и финансовым вопросам
— Советы по аренде, налогообложению, оптимизации затрат и повторной продаже.
Поддержка на всех этапах сделки
— От выбора до оформления договора, включая помощь в коммуникации с застройщиком.