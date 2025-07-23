О застройщике

Единый Центр Новостроек — это независимая платформа подбора и аналитики первичной недвижимости в Ташкенте. Мы помогаем покупателям и инвесторам принимать обоснованные и безопасные решения при покупке квартир в строящихся жилых комплексах.

Компания создана по инициативе ведущих девелоперов столицы, чтобы упростить покупателю путь к надёжной недвижимости — без рисков, без переплат и с полной прозрачностью на каждом этапе сделки.

Наша основная задача — быть фильтром качества, который допускает к продаже только те проекты, которые прошли юридическую и техническую проверку. Мы не аффилированы с конкретными агентствами, не берём комиссию с покупателей и не продвигаем сомнительные объекты.

Наши преимущества:

Юридическая экспертиза всех ЖК

Проверка соблюдения строительных стандартов

Цена на квартиры — без наценок и агентских комиссий

Выбор объектов по целям: для жизни, для аренды, для перепродажи

Подбор локации по инфраструктуре и доступности

Сопровождение сделки до получения ключей

Направления работы:

Подбор новостроек по бюджету и целям клиента

Проверка разрешительных документов и договоров

Анализ инвестиционного потенциала объектов

Консультации по районам и их перспективам

Индивидуальный подбор через онлайн-чек-лист

География проектов

Мы работаем со всеми надёжными новостройками столицы — от Юнусабада до Сергели. В каталоге представлены жилые комплексы в следующих районах: