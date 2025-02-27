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Жилой комплекс ЖК "Ресим"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
30
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ID: 25167
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Метро
    Mashinasozlar (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    23

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Идеальное расположение, тщательно продуманная концепция и превосходное качество реализации — вот, что составляет самое сердце бизнес-класса Resim.

Крупнейшая холдинговая компания: девелоперский бизнес, гостиничный 4 ЖК совместно реализованных в Ташкенте 3 самостоятельных проекта в Ташкенте - 1) Resim Tashkent 2) Dolche Tower (предварительно), 3) Возле нац детского мед центра.

Дома расположены в ультрасовременной центральной части столицы, в шаговой доступности от ключевых его объектов — сквера им. Амира Темура, парка развлечений «Ашхабад» и национального экопарка. Каждая деталь дома изящно подчеркивает эксклюзивность и индивидуальность, все от архитектурных до дизайнерских решений создано специально для вашего будущего дома.

премиальная локация
436 квартир
эксклюзивная архитектура
многофункциональный двор
свой фитнес-зал бассейн
спа-салон

Здесь создана атмосфера закрытого клуба и шика, присущего мировым столицам. Престижный и элегантный, Resim расположен в современном районе на улица Махтумкули, где все нужное находится рядом, а удобные транспортные развязки позволяют свободно распоряжаться временем.

Квартиры сдаются в черновой отделке:
коробка в свободной планировке;
Высота потолков: 3,2м;
будет своя отдельная котельная
газифицированный

Ощутите на себе пульсацию большого города: современная коммерция, качественное образование, развитое здравоохранение и насыщенная социальная жизнь.

Расположение в самом центре Ташкента дарит резидентам широкие возможности привилегированной жизни и придает проекту высокую инвестиционную ценность.

Жилой комплекс Resim — это уникальный проект, задающий представление о стандартах современной эстетики. Это история о красотах Ташкента, рассказанная архитектурным языком. Высотность дома, панорамные окна, коммерческие помещения, внутренняя территория на стилобате удачно подчеркивает оригинальность благоустройства комплекса. Архитекторы создали изящный в своей простоте и сложный по техническим решениям проект с чистотой линий и простотой геометрических форм.

Красота дома начинается с безупречной формы. Монолитно-каркасные многоэтажные дома занимают значительный сектор современного жилищного строительства.

Основа такого дома – железобетонный каркас. Каркасно-монолитный жилой комплекс Resim имеет ряд преимуществ: он долговечный, сейсмоустойчивый, с отличной гидроизоляцией.

Мы воплотили в реальность мечты об идеальном пространстве. Двор преображен богатой растительной палитрой, малыми архитектурными формами и продуманными общественными пространствами. Мы продумали не просто двор, а ресурсное место, в котором легко вернуть состояние гармонии и баланса. Ваша приватность и безопасность для детей обеспечивается полутораметровыми барьерами из парапета и каленого стекла.

детская площадка
воркаут-зона
прогулочные пространства беседки
дорожки

Оставить свой автомобиль можно на вместительном подземном паркинге с видеонаблюдением. Наличие индивидуальных мест позволит не тратить время на парковку и не беспокоиться за сохранность своего автомобиля. Для электрокаров — зарядные станции.

безупречный консьерж-сервис
Wi-Fi на территории
5 скоростных бесшумных лифтов
колясочная

Ortadogu Holding — крупнейшая холдинговая компания, девелопер впечатляющей жилой и гостиничной недвижимости класса бизнес. В портфеле компании уже 7 реализованных и перспективных жилых комплексов в Ташкенте. Каждый из жилых комплексов индивидуален и введен в эксплуатацию согласно заявленным срокам. Изящная архитектура, благоустроенная территория и продуманная локация стали неотъемлемыми атрибутами наших жилых комплексов.

Команда Resim Tashkent объединена общей целью — предлагать клиентам недвижимость мечты и дарить позитивные эмоции. Предлагаем пройти этот путь вместе!

Сдача объекта: 4 квартал 2025 год

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс ЖК "Ресим"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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