Жилой комплекс Жк "BI Botanika Saroyi"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
13
ID: 27217
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌿 BI Botanika Saroyi — жизнь в ритме природы и города

Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь под пение птиц, открываете окно и вдыхаете свежий воздух Ботанического сада. Именно такую атмосферу предлагает жилой комплекс BI Botanika Saroyi — проект бизнес-класса от BI Group, где природа и архитектура живут в гармонии.

Расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах от центра, комплекс дарит ощущение уединения, не отрывая от городской жизни. Это место, где восточная эстетика встречается с современным комфортом: фасады в тёплых тонах, авторский ландшафтный дизайн, уютные внутренние дворы без машин — всё продумано до мелочей.

🏢 Архитектура и планировки Корпуса высотой 14–16 этажей выполнены из монолита и кирпича, обеспечивая надёжность и теплоизоляцию. Просторные квартиры с потолками 3 метра — от студий до семейных планировок — предлагаются в формате White Box, чтобы вы могли реализовать свой уникальный интерьер. Панорамные окна наполняют пространство светом и открывают виды на зелёные массивы.

🛋️ Комфорт и технологии Каждая деталь комплекса создана для удобства: — Система «умный дом» для управления освещением, климатом и безопасностью — BI Service — управляющая компания, которая решает бытовые вопросы быстро и качественно — Подземная и наземная парковка, включая зарядки для электромобилей — Видеонаблюдение 24/7 и охрана

🌳 Пространство для жизни Внутренний двор — это не просто территория, а продолжение вашего дома: — Детские площадки из экологичных материалов — Зоны для барбекю и отдыха — Фитнес-зона под открытым небом — Тихие аллеи для прогулок и утренней медитации

📍 Всё рядом BI Botanika Saroyi окружён развитой инфраструктурой: — Более 20 школ и детских садов в радиусе 2 км — Университеты, медицинские центры, магазины и кафе — всё в шаговой доступности — ТРЦ Atlas, парк, зоопарк — для досуга всей семьи

BI Botanika Saroyi — это не просто квадратные метры, это философия жизни: в балансе с природой, в окружении комфорта, в ритме современного города. Здесь хочется жить, творить, растить детей и встречать закаты с чашкой чая на балконе.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

