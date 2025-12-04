  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Бектимирском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Поиск новостроек
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
от
$13,500
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, использ…
Застройщик
ETALON BUILDING
Застройщик
ETALON BUILDING
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Ташкент, Узбекистан
от
$833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Musaffo maskan можете приобрести готовые квартиры для жилья. Под субсидию и ипотеку по выгодным условиям
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Жилой комплекс FAYZLI HAYOT от FDG
Ташкент, Узбекистан
от
$38,760
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 39–51 м²
2 объекта недвижимости 2
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.7 – 50.6
38,760 – 46,100
Агентство
RED
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Показать все Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой. Концепция и инфраструктура П…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой квартал YANGI BAXT
Жилой квартал YANGI BAXT
Жилой квартал YANGI BAXT
Жилой квартал YANGI BAXT
Жилой квартал YANGI BAXT
Показать все Жилой квартал YANGI BAXT
Жилой квартал YANGI BAXT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 12
Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии квартиры: — 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2 — 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2 — 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2 — 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2 Один из лучших …
Агентство
RED
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 меся…
Застройщик
Oltin Baliq
Застройщик
Oltin Baliq
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнат…
Застройщик
Qorasuvriver
Застройщик
Qorasuvriver
Языки общения
Русский
