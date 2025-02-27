Жилой квартал ЖК "O`Z MAKON"

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Компания Tall Houses предлагает полностью отремонтированные квартиры в ЖК «Бахт» по доступным ценам.
Цена за 1 квадратный метр квартиры с полным ремонтом, расположенной в городе Янгиёль, в развитой инфраструктуре цена начинается от 7 550 000 сум.
Квартиры имеют следующие варианты:
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Застройщик
TALL HAUSES
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Жилой комплекс в центре города.
Это первый проект в городе Андижане
Название: ЖК OLD CITY
Цена: от 7 200 000 сум
Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата
Количество этажей: 10-16 этажный
Квартиры от 56,5 - до 80,5 кв.м
Закрытая территория
Охраняемый двор
Дет…
1
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Застройщик
OOO "MARIN BUSINES TRADE
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Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам.
Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармони…
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Застройщик
Golden House
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