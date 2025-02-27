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Жилой квартал ЖК "O`Z MAKON"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
24
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Описание Описание
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ID: 25176
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Метро
    Toshkent (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Архитектура

  • Клинкерная плитка
  • Керамогранит
  • Крупноформатные композитные панели
  • Ограждения лоджий в оттенке латунь
  • Декоративные решётки и корзины для кондиционеров
  • Окна с мультифункциональным стеклом

Инфраструктура

  • Частный детский сад
  • Коммерческие помещения на 1-х этажах
  • Детская игровая комната

Ландшафтный Двор

  • Безопасный двор без машин
  • Сухой фонтан
  • Фруктовый сад и мини-огород
  • Места для отдыха

 

Детские и спортивные площадки

  • Игровые площадки с горками и качелями
  • Песочницы для малышей под навесом
  • Спортивная мультистанция
  • PlayHub
  • Work-out зоны

 

Комьюнити-центр

  • Общие праздники
  • Собрания жителей
  • Лекции и мастер-классы
  • Детские развивающие программы
  • Коворкинг
  • Совместные занятия спортом
  • Общение и поддержка

 

Безопасность и комфорт

  • Видеонаблюдение 24/7
  • Система контроля доступа во дворы и подъезды
  • IP-домофоны с управлением с помощью смартфона
  • Датчики света и автоматические счетчики
  • Солнечные панели

 

Многоуровневый паркинг

  • Многоуровневый подземный и наземный паркинг
  • Круглосуточное видео наблюдение

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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