  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс BI Meros

Жилой комплекс BI Meros

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
13 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 32986
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

NRG MEROS — гармония традиций и современности

NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность встречается с элегантностью, а компактность с продуманностью каждого метра.

Архитектура и планировки

• Стильные корпуса высотой 11, 13 и 16 этажей
• Сейсмоустойчивый монолитный каркас, газоблоковые стены
• Вентилируемые фасады из натурального камня
• Увеличенные металлопластиковые окна
• Эргономичные квартиры с рациональными планировками
• Дизайнерские холлы с мягкими зонами ожидания, колясочными и бесшумными лифтами

Двор и инфраструктура

• Закрытый и безопасный двор с видеонаблюдением 24/7 и охраной
• Авторский ландшафтный дизайн с зелёными зонами и фруктовым садом
• Просторные детские площадки и безбарьерная среда
• Workout-зона, аутентичная чайхана с тандыром и казаном
• Беседки для отдыха и прогулочные аллеи с коммерческими помещениями

Прогулочная аллея NRG Meros — место для прогулок и встреч, где современная архитектура сочетается с зелёными насаждениями, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Локация и доступность

ЖК комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, рядом с ключевыми объектами:
ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката
Школы: №65, 294, 57, 103, 175, Лицей ТВтА
Высшее образование: Oxus University, Университет AJOU, Транспортный университет, Институт Маннона Уйгура, Университет прикладных наук
• Продуктовые магазины, кафе, банки и другие городские объекты в шаговой доступности
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Видеообзор жилой комплекс BI Meros

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Корасу Плаза"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$35,535
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс BI Meros
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
от
$13,500
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, использ…
Застройщик
ETALON BUILDING
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ETALON BUILDING
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Показать все Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый…
Застройщик
NURAFSHON STROY
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NURAFSHON STROY
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Все виды налогов в Узбекистане: полный гид для граждан и бизнеса
09.12.2025
Все виды налогов в Узбекистане: полный гид для граждан и бизнеса
Международные рынки меняют курс: доверие выходит на первый план
24.11.2025
Международные рынки меняют курс: доверие выходит на первый план
От арендной идеи к гостиничному сервису: как RNB estate изменяет посуточную аренду в Ташкенте
20.11.2025
От арендной идеи к гостиничному сервису: как RNB estate изменяет посуточную аренду в Ташкенте
Как спрогнозировать будущую стоимость квартиры в Узбекистане: полное руководство для покупателей
08.12.2025
Как спрогнозировать будущую стоимость квартиры в Узбекистане: полное руководство для покупателей
Почему квартиры рядом с учебными центрами Ташкента стали выгодной инвестицией
07.12.2025
Почему квартиры рядом с учебными центрами Ташкента стали выгодной инвестицией
Как в Европе, но по-ташкентски: что дала городу новая улица «на европейский манер» и что стоит доработать
06.12.2025
Как в Европе, но по-ташкентски: что дала городу новая улица «на европейский манер» и что стоит доработать
В Узбекистане обнаружили почти 2 тысячи незаконных построек возле многоэтажек
05.12.2025
В Узбекистане обнаружили почти 2 тысячи незаконных построек возле многоэтажек
Жизнь в новостройке в Узбекистане: комфорт, удобство и все нюансы для семьи
04.12.2025
Жизнь в новостройке в Узбекистане: комфорт, удобство и все нюансы для семьи
Показать все публикации