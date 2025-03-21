Жилой комплекс "New port"

Новостройка Ташкента - Newport

Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинация жилья, офисов, сервиса и развлекательных зон создаёт ещё и безопасное городское пространство.

Инфраструктура

Многофункциональный комплекс Newport возводится в центре престижной части Ташкента и на пересечении четырёх дорог. У проекта удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка и важные городские социальные объекты поблизости: парки, школы, детские сады, клиники, гостиницы, бизнес-центры, столичный аэропорт и 2 терминала вокзала. Управляющая компания комплекса оказывает услуги по клинингу, выгулу собак, доставке продуктов, а также проводит в аэропорт или вокзал.

Цены на квартиры в жилом комплексе Newport

Для покупки доступны 2, 3 и 4-комнатные квартиры с площадью от 42 до 150 квадратных метров. Строительство ЖК будет происходить в трёх этапах, первый планируется закончить в конце 3-го квартала 2024 года. Имеется возможность покупки квартиры в рассрочку.