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Жилой комплекс "New port"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25439
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

О комплексе

Новостройка Ташкента - Newport

Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинация жилья, офисов, сервиса и развлекательных зон создаёт ещё и безопасное городское пространство.

Инфраструктура

Многофункциональный комплекс Newport возводится в центре престижной части Ташкента и на пересечении четырёх дорог. У проекта удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка и важные городские социальные объекты поблизости: парки, школы, детские сады, клиники, гостиницы, бизнес-центры, столичный аэропорт и 2 терминала вокзала. Управляющая компания комплекса оказывает услуги по клинингу, выгулу собак, доставке продуктов, а также проводит в аэропорт или вокзал.

Цены на квартиры в жилом комплексе Newport

Для покупки доступны 2, 3 и 4-комнатные квартиры с площадью от 42 до 150 квадратных метров. Строительство ЖК будет происходить в трёх этапах, первый планируется закончить в конце 3-го квартала 2024 года. Имеется возможность покупки квартиры в рассрочку.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс "New port"
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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