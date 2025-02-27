Жилой комплекс "Юнус-Абад 17 квартал"

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Юнус-Абад»
Представляем вашему вниманию жилой комплекс высокого класса, состоящий из 11-этажного здания, охраняемого закрытым двором. Здесь имеется современная детская площадка и двухэтажная подземная парковка. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений, а со 2-го по 11-й этаж предлагает 280 квартир для проживания. Каждый подъезд оборудован двумя лифтами, а высокие потолки создают комфортную атмосферу.
Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Двухконтурный котел
Тип постройки:
Газосиликатный блок, жженый кирпич
межквартирные перегородки жжёный кирпич .
квартиры продаются без ремонта , коробка
Высота потолков 3,3 м
Инфраструктура:
-В каждом блоке имеются по 2 современных лифта
-Парковка наземная и двухуровневая подземная
-Удобное местоположение
-Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
-Детская площадка
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год
Ориентировочная площадь квартир
Количество комнат
Квадратура (м2)
1- 27 м2; 52.1 м2 ;55.7м2 ;60.2м2; 65.9м2
2 - 63.1м2; 63.4м2; 67.8 м2; 77.7м2
3 - 80.4 м2 ; 108м2;
4 - 126.5м2;