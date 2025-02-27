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Жилой комплекс "Юнус-Абад 17 квартал"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
25
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ID: 25196
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Юнус-Абад»
Представляем вашему вниманию жилой комплекс высокого класса, состоящий из 11-этажного здания, охраняемого закрытым двором. Здесь имеется современная детская площадка и двухэтажная подземная парковка. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений, а со 2-го по 11-й этаж предлагает 280 квартир для проживания. Каждый подъезд оборудован двумя лифтами, а высокие потолки создают комфортную атмосферу.
 

Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Двухконтурный котел

Тип постройки: 
Газосиликатный блок, жженый кирпич
межквартирные перегородки жжёный кирпич .
квартиры продаются без ремонта , коробка
Высота потолков 3,3 м

Инфраструктура:
-В каждом блоке имеются по 2 современных лифта
-Парковка наземная и двухуровневая подземная
-Удобное местоположение
-Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
-Детская площадка 
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год 


Ориентировочная площадь квартир
Количество комнат
Квадратура (м2)
1- 27 м2; 52.1 м2 ;55.7м2 ;60.2м2; 65.9м2
2 - 63.1м2; 63.4м2; 67.8 м2; 77.7м2
3 - 80.4 м2 ; 108м2;
4 - 126.5м2;

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс "Юнус-Абад 17 квартал"
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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