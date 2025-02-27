Жилой комплекс "Юнус-Абад 17 квартал"

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Юнус-Абад»

Представляем вашему вниманию жилой комплекс высокого класса, состоящий из 11-этажного здания, охраняемого закрытым двором. Здесь имеется современная детская площадка и двухэтажная подземная парковка. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений, а со 2-го по 11-й этаж предлагает 280 квартир для проживания. Каждый подъезд оборудован двумя лифтами, а высокие потолки создают комфортную атмосферу.



Стоимость квартиры включает:

Входная железная дверь

Стеклопакеты на окна

Двухконтурный котел

Тип постройки:

Газосиликатный блок, жженый кирпич

межквартирные перегородки жжёный кирпич .

квартиры продаются без ремонта , коробка

Высота потолков 3,3 м

Инфраструктура:

-В каждом блоке имеются по 2 современных лифта

-Парковка наземная и двухуровневая подземная

-Удобное местоположение

-Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности

-Детская площадка

Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год



Ориентировочная площадь квартир

Количество комнат

Квадратура (м2)

1- 27 м2; 52.1 м2 ;55.7м2 ;60.2м2; 65.9м2

2 - 63.1м2; 63.4м2; 67.8 м2; 77.7м2

3 - 80.4 м2 ; 108м2;

4 - 126.5м2;