  2. Новостройки
  3. Алмазарский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Алмазарском районе

Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Жилой комплекс Riverside Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$805
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
Riverside Residence Добро пожаловать в уютное современное пространство! Riverside Residence Наши уникальные жилые комплексы - идеальное место для вашей жизни. Совмещение комфорта и современных технологий делает нас идеальным выбором! Расположение наших комплексов - в живописных угол…
Застройщик
Median Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Жилой комплекс Silver Tower
Ташкент, Узбекистан
от
$555
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Silver Tower Silver Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет 1…
Застройщик
BETTER BEST Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Жилой комплекс JOMIY
Ташкент, Узбекистан
от
$53,100
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 72–128 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.8 – 71.9
82,570 – 82,685
Квартира 2 комнаты
98.0 – 106.0
102,900 – 111,300
Квартира 3 комнаты
127.9
127,850
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Жилой квартал Chashma residence
Ташкент, Узбекистан
от
$689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка …
Застройщик
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Языки общения
Русский
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Ташкент, Узбекистан
от
$31,481
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 52–274 м²
20 объектов недвижимости 20
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.8 – 76.7
73,351 – 123,347
Квартира 2 комнаты
79.8
111,004
Квартира
165.0 – 273.6
342,944 – 487,221
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Застройщик
Murad Buildings
Языки общения
English, Русский, Español, Français, Italiano
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался ка…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Показать все Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Многоквартирный жилой дом NRG Jomiy
Ташкент, Узбекистан
от
$1,061
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс бизнес-класса от NRG, названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами. В Алмазарском районе, ориентир базар Джами. Дворовое пространство Главным преимуществом жилого комплекса NRG JOMIY - является безопасный двор. Одним из важных вопросов при …
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый…
Застройщик
NURAFSHON STROY
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ASSALOM JOMIY
Жилой комплекс ASSALOM JOMIY
Жилой комплекс ASSALOM JOMIY
Жилой комплекс ASSALOM JOMIY
Жилой комплекс ASSALOM JOMIY
Жилой комплекс ASSALOM JOMIY
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy — проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Ассалом Жомий-комфорт класс Олмазарский район В продаже 1 дом, 9 подъездом, 12.13 и 15 этажей -Сдаётся с ремонтом -Монолит,заполнение газоблок. -Общий наземны…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Карасарай"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Описание ЖК «Корасарой» 1.Название ЖК "КАРАСАРОЙ" 2.Застройщик OOO «YAGIN SHARG TASHKENT» 3.Район-АЛМЗАРСКИЙ 4.Класс ЖК-Комфорт 5.Технология строительства  Каркасно-ригельный, межэтажные перекрытия - Плиты 6.Материал стен-Кирпич 7.Стоимость за 1 м2   7+терраса - 17 500 000 сум 6 эта…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Ташкент, Узбекистан
от
$600
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
"Riverside Palace-это современный ответ на спрос клиентов! Этот проект, который строит наша компания, имеет преимущество не только в совершенстве, но и в удобном расположении. Riverside Palace находится в движении за доверие и качество. ♦ Беспроцентная рассрочка на 30 месяцев;  ♦…
Застройщик
Neo Construction Premium
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "NRG Jomiy"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Жилой комплекс предлагает тщательно продуманные планировки квартир и полный спектр удобств. Разнообразные общественные пространства во дворе создадут комфорт для каждого. Осуществите мечту в реальность — приобретайте комфортные и уютные квартиры в NRG JOMIY!   Благодаря комбинированно…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
от
$190,000
🔥 Уникальная двухуровневая квартира в ЖК Cambridge Residence — Ваш шанс на идеальную жизнь! 🔥 🌟 Расположение: Престижный Алмазарский район, ЖК Cambridge — место, где комфорт и удобство сочетаются с высоким уровнем безопасности и инфраструктуры! 🏡 Площадь: 82,7 м² — первый этаж с просторн…
Агентство
Central Fly Homes
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Farabi Residence"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Farabi Residence расположенный в алмазарском районе. на территории комплекса расположена парковочная зона, детская площадка, развитая инфраструктура с тц, спортзалом, кафе, просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни
Застройщик
ООО " CRYSTAL GOLD"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Олимпия "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новый жилой комплекс " ЖК "Олимпия " отличается современной архитектурой и креативным подходом ко внешнему фасаду. Для зданий была выбрана эффективная технология и использовано большое количество экологически чистых строительных материалов. Здании квартиры сдаются владельцам с черновой отдел…
Застройщик
Оlimpiya Story
Языки общения
Русский
