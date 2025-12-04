  1. Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "ЖК «Diamond City» "
Ташкент, Узбекистан
от
$864
“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квар…
Застройщик
DIAMOND CITY
Застройщик
DIAMOND CITY
Языки общения
Русский
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Показать все Жилой квартал Yunusabad Residence
Жилой квартал Yunusabad Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Yunusabad Residence — готовые квартиры с кадастром и современный жилой комплекс премиум-класса, который предлагает возможность покупки квартир в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса. Это отличная возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Ташкенте, но не готов …
Застройщик
Yunusabad Residence
Застройщик
Yunusabad Residence
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Показать все Жилой квартал ЖК Zenit
Жилой квартал ЖК Zenit
Ташкент, Узбекистан
от
$995
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК Zenit — это новый жилой комплекс, расположившийся на участке около 10 га, который сочетает в себе современный дизайн, высокое качество строительства и комфортные условия проживания. В ЖК Zenit каждый сможет найти то, что ему нужно, начиная от удобной локации, заканчивая детально продуманн…
Застройщик
Premier House
Застройщик
Premier House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Показать все Жилой комплекс Эко Дреам
Жилой комплекс Эко Дреам
Ташкент, Узбекистан
от
$20,954
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Новостройка в городе Ташкент – Eco Dream Жилой комплекс Eco Dream сочетает в себе современный дизайн, легкость и комфорт! Зеленые парковые аллеи, расположенные вокруг домов, современные детские площадки, удобный паркинг, а также развитая инфраструктура всего жилого комплекса не смогут о…
Застройщик
Eco Dream Luxe
Застройщик
Eco Dream Luxe
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Ташкент, Узбекистан
от
$47,582
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах х…
Застройщик
NEWMON GROUP
Застройщик
NEWMON GROUP
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Показать все Жилой комплекс Musaffo
Жилой комплекс Musaffo
Ташкент, Узбекистан
от
$1,102
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новостройка в городе Ташкенте – ЖК Musaffo Жилой комплекс Musaffo – это идеальное место для жизни, в котором современные удобства встречаются с природной красотой. Расположенный в Юнусабадском районе комплекс бизнес-класса образует отдельный, современный городок. Он предлагает комфортное …
Застройщик
ART HOUSE
Застройщик
ART HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Ташкент, Узбекистан
от
$806
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Новый проект от Застройщика Luxe Construction Group В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдени…
Застройщик
Luxe Construction Group
Застройщик
Luxe Construction Group
Языки общения
Русский
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Показать все Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Ваша жизнь в главной роли — NRG YUNUSABAD. Здесь каждый метр создавался с одной идеей: дать человеку пространство, в котором хочется жить сегодня, завтра и через много лет. Это проект, в котором величие архитектуры соединено с лаконичностью и комфортом городской среды. NRG YUNUSABAD — эт…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Показать все Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
NRG ZAMON — место, где комфорт перестаёт быть мечтой и становится вашим ежедневным стандартом. Здесь вырабатывается новый ритм жизни: спокойный, продуманный, уверенный. Комплекс создан для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а среду, в которой удобно жить, расти, учиться, развиват…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Показать все Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Юнус-Абад 17 квартал"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Юнус-Абад» Представляем вашему вниманию жилой комплекс высокого класса, состоящий из 11-этажного здания, охраняемого закрытым двором. Здесь имеется современная детская площадка и двухэтажная подземная парковка. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений, …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "GREEN HOUSE"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Общая площадь застройки 1,16 га     23 блока     198 квартир     3-х этажные дома    Кирпич монолитный     150 парковочных мест     Фасад травертин     Асфальтирование придомовой       территории.     Ташкентский район    на площадке 3-4 квартиры    Срок сдачи декабрь 2025 года   …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Показать все Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Жилой комплекс XASANBOY GARDEN
Ташкент, Узбекистан
от
$28,732
"XASANBOY GARDEN" 6 этажное здание Осталось 8 квартир всего лишь. Варианты квартир: 1 комн 34-м² / 357.000.000 2 комн 51-м² / 540.000.000 3 комн 69-м² / 744.000.000 Характеристика: • 24/7 Видеонаблюдение • ОКНА  термо качественные  • Парковка • Высота потолков 3.30 м Афзалл…
Застройщик
EAST DREAM ENGINEERING
Застройщик
EAST DREAM ENGINEERING
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Показать все Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
“ZO'RSAN” Loyihasi Toshkent shahri Yunusobod tumani, Yuqori Qoraqamish ko'chasi, 9 - mavzeda  2 gektar mayonda qad roslayotgan Zo’;rsan loyihamizga Xush kelibsiz! Loyiha 14 blokdan iborat  har bir blok esa 16 qavat  Loyiha hududi  Yer osti va yer usti avtoturargohi  Elektroavto…
Застройщик
Xon Saroy
Застройщик
Xon Saroy
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Чинабад"
Ташкент, Узбекистан
от
$84,000
Количество этажей 11
Площадь 104 м²
1 объект недвижимости 1
Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House".  Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
104.0
84,000
Агентство
Eugene Real Estate
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Minor Towers"
Ташкент, Узбекистан
от
$46,602
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в цент…
Застройщик
Binar Group
Застройщик
Binar Group
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Концепция многоэтажного жилого комплекса MINGCHINOR — это сочетание природного ландшафта и современных городских удобств. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для ав…
Застройщик
Genus Development
Застройщик
Genus Development
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, …
Застройщик
СOMFORT HOUSE ВМ
Застройщик
СOMFORT HOUSE ВМ
Языки общения
Русский
Жилой комплекс “Parlament”
Жилой комплекс “Parlament”
Жилой комплекс “Parlament”
Жилой комплекс “Parlament”
Жилой комплекс “Parlament”
Жилой комплекс “Parlament”
Жилой комплекс “Parlament”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
“Parlament” - новый 16-этажный жилой комплекс бизнес - класса. Еще один уникальный проект был представлен строительной компанией Xon Saroy. Это здание отличается современной архитектурой и необычным дизайном. В квартире и во дворе созданы все необходимые условия для вашей семьи, особенно для…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " Yunusobod"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Ваша жизнь в главной роли – NRG YUNUSABAD!Основная суть проекта — создание комфортной во всех отношениях среды, в которой удивительным образом сочетаются величие и современный архитектурный стиль. НРГ ЮНУСАБАД – рациональный, лаконичный, краткий. Малоквартирный дом Удоб…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Показать все Жилой квартал
Жилой квартал "NUR"
Ташкент, Узбекистан
от
$75,698
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя…
Застройщик
Namuna Development
Застройщик
Namuna Development
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-кварта…
Застройщик
СOMFORT HOUSE ВМ
Застройщик
СOMFORT HOUSE ВМ
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Mingchinor
Жилой комплекс Mingchinor
Жилой комплекс Mingchinor
Жилой комплекс Mingchinor
Жилой комплекс Mingchinor
Жилой комплекс Mingchinor
Ташкент, Узбекистан
от
$1,181
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Mingchinor» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным мес…
Застройщик
Millennium House
Застройщик
Millennium House
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Trinity
Жилой комплекс Trinity
Жилой комплекс Trinity
Жилой комплекс Trinity
Жилой комплекс Trinity
Показать все Жилой комплекс Trinity
Жилой комплекс Trinity
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
ЖК " Trinity " Название : Trinity Застройщик : B Invest Development Район : Юнусабадский  Класс ЖК : Бизнес  Технология строительства : Монолит Материал стен : Монолит,газоблок Срок сдачи ЖК : 1 квартал 2026 года Детская площадка : присутствует Парковка : открытая и закрытая  Ориен…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Показать все Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в цент…
Застройщик
Binar group
Застройщик
Binar group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Ташкент, Узбекистан
от
$19,704
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 29–66 м²
53 объекта недвижимости 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмеща…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 44.1
19,357 – 29,640
Квартира 2 комнаты
48.5 – 65.6
28,522 – 44,090
Застройщик
Сабзавот
Застройщик
Сабзавот
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Ocean
Жилой комплекс ЖК Ocean
Жилой комплекс ЖК Ocean
Жилой комплекс ЖК Ocean
Жилой комплекс ЖК Ocean
Показать все Жилой комплекс ЖК Ocean
Жилой комплекс ЖК Ocean
Ташкент, Узбекистан
от
$885
- Адрес:  напротив 16-массива  Юнусабадского района расположен на территории Ташкентского района (Ташкентская область) - Цокольный этаж и допольнительно 16 жилых этажей, 8 блоков, 8 подъездов - Цокольный этаж не жилой  - 17 этаж - Безопасное открытое эко пространство на крыше: открытая те…
Застройщик
Xon Saroy
Застройщик
Xon Saroy
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Показать все Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Ташкент, Узбекистан
от
$1,162
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
🏡NRG Yunusabad — место, где качество встречается с комфортом. 🏢NRG Yunusabad представляет собой жилой комплекс бизнес-класса,где каждое пространство создано для вашего удобства и удовлетворения. -Эстетичный внешний фасад здания -Изысканные холлы -Просторные зелёные территории -Пруд …
Застройщик
NRG
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Показать все Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Жилой комплекс Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Ташкент, Узбекистан
от
$700
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Площадь 105–232 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2  на Юнусабаде 17-квартал 700 у.е. за м2 Новостройка на Розе ветров, в данном месте по многолетним наблюдениям. - Продуманная парковка: 1- наземная; 2-двухуровневая подземная - 2 лифта (грузовой; пассажирский) - Просторные подъезды: 4…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
105.0
145,000
Офис
232.0
500,000
Агентство
Agent Nedvijimosti
Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Eco Dream"
Ташкент, Узбекистан
от
$19,567
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10.…
Застройщик
Eco Dream
Застройщик
Eco Dream
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Bodomzor "
Ташкент, Узбекистан
от
$1,131
“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых терраса…
Застройщик
Dream House
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Показать все Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Ташкент, Узбекистан
от
$1,633
Количество этажей 5
Hayot NRG Hayot – клубный дом в центре Ташкента. Прекрасное расположение ЖК в Юнусабадском районе, около телебашни позволяет добраться за 10-15 минут до любой ключевой точки столицы. Всего 6 этажей, 3 подъезда и 64 квартиры – вот что называется «клубным домом». Малая плотность, закрытый…
Застройщик
NRG
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Показать все Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоуст…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
