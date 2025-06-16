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Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль

Ташкент, Узбекистан
от
$46,172
от
$1,235/м²
;
5
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ID: 25823
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов.

Закрытая придомовая территория полностью освобождена от машин, что делает двор безопасным и уютным для прогулок, игр и отдыха. Просторные квартиры с удобными планировками и панорамными окнами наполнены светом и гармонией.

ЖК Saadiyat предлагает:

  • Детские площадки с мягким покрытием

  • Современную workout-зону на свежем воздухе

  • Подземный паркинг с зарядками для электромобилей

  • Гостевую комнату и уютную чайхану для общения

Комплекс идеально подойдёт для жизни, инвестиций и сдачи в аренду: отличная инфраструктура, авторская архитектура и концепция «острова счастья» создают устойчивую ценность как для семьи, так и для инвестора.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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