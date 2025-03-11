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Жилой комплекс Жк " Yunusobod"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
6
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Описание Описание
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ID: 25354
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Ваша жизнь в главной роли – NRG YUNUSABAD!Основная суть проекта — создание комфортной во всех отношениях среды, в которой удивительным образом сочетаются величие и современный архитектурный стиль.

НРГ ЮНУСАБАД – рациональный, лаконичный, краткий.

  • Малоквартирный
    дом

  • Удобное транспортное решение

  • Развитая
    инфраструктура

  • Архитектура авторства

  • Удобный заказ

  • Городской Дом

  • Качественное строительство

  • Многофункциональный двор

    Расположение жилого комплекса NRG YUNUSABAD по-настоящему является его отличительной чертой. Он расположен в спокойном, тихом и плодородном месте, но при этом это активный район столицы, окруженный необходимой инфраструктурой для комфортного проживания всех членов семьи!

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Yunusobod"
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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