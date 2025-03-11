Жилой комплекс Жк " Yunusobod"

Ваша жизнь в главной роли – NRG YUNUSABAD!Основная суть проекта — создание комфортной во всех отношениях среды, в которой удивительным образом сочетаются величие и современный архитектурный стиль.
НРГ ЮНУСАБАД – рациональный, лаконичный, краткий.
Малоквартирный
дом
Удобное транспортное решение
Развитая
инфраструктура
Архитектура авторства
Удобный заказ
Городской Дом
Качественное строительство
Многофункциональный двор
Расположение жилого комплекса NRG YUNUSABAD по-настоящему является его отличительной чертой. Он расположен в спокойном, тихом и плодородном месте, но при этом это активный район столицы, окруженный необходимой инфраструктурой для комфортного проживания всех членов семьи!