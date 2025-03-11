Жилой комплекс ЖК "O`z Zamin"

Благоустройство



Ландшафтный двор

Игровые площадки

Зоны отдыха

Workout-зоны



Готовый ремонт



Ремонт в подарок до конца февраля

Входная дверь с двумя замками

Межкомнатные двери МДФ

Ламинат

Отштукатуренные и покрашенные стены

Натяжной потолок

Кафель в санузле

Сантехника в туалете и ванной комнате



Безопасность



Закрытые дворы

Система видео-наблюдения

Современные противопожарные системы

Система управления контролем доступа по FACE-ID



Подземный паркинг



Подземный паркинг на 300 м/мест

Умный шлагбаум. Система автоматического распознавания номера а/м

Зарядка для электромобилей



Умный дом



Видео-домофон с управлением доступа во двор или подъезд через смартфон

Вывод камер видеонаблюдения на смартфон с возможностью индивидуальной настройки

Face ID. Безключевой доступ во двор, собственный подъезд, паркинг

Автоматическое включение освещения в подъездах, на этажах и в подземном паркинге



Энергоэффективность



Солнечные батареи для освещения входных групп, паркинга, дворовых пространств, а также для подогрева воды

Система диспетчеризации – автоматический сбор данных по расходу воды, тепла и электричества

Зарядка электромобилей