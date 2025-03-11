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Жилой комплекс ЖК "O`z Zamin"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
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Описание Описание
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ID: 25303
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Благоустройство

Ландшафтный двор
Игровые площадки
Зоны отдыха
Workout-зоны

Готовый ремонт

Ремонт в подарок до конца февраля
Входная дверь с двумя замками
Межкомнатные двери МДФ
Ламинат
Отштукатуренные и покрашенные стены
Натяжной потолок
Кафель в санузле
Сантехника в туалете и ванной комнате

Безопасность

Закрытые дворы
Система видео-наблюдения
Современные противопожарные системы
Система управления контролем доступа по FACE-ID

Подземный паркинг

Подземный паркинг на 300 м/мест
Умный шлагбаум. Система автоматического распознавания номера а/м
Зарядка для электромобилей

Умный дом

Видео-домофон с управлением доступа во двор или подъезд через смартфон
Вывод камер видеонаблюдения на смартфон с возможностью индивидуальной настройки
Face ID. Безключевой доступ во двор, собственный подъезд, паркинг
Автоматическое включение освещения в подъездах, на этажах и в подземном паркинге

Энергоэффективность

Солнечные батареи для освещения входных групп, паркинга, дворовых пространств, а также для подогрева воды
Система диспетчеризации – автоматический сбор данных по расходу воды, тепла и электричества
Зарядка электромобилей

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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