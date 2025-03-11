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Жилой квартал Жк " Golden Hills "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25358
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенное в современном стиле, привлекает своим нежным сочетанием цветов. Помимо качества квартир, комплекс уделяет особое внимание ландшафту и комфорту двора. Это дает жителям прекрасную возможность проводить время вместе с родными, не выходя из двора.

Основные преимущества ЖК”NRG Zamon”

Здание имеет развитую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру.

ЖК расположен недалеко от общественных мест, таких как метро Янгиабад, мечеть Алибек, школа №212, детский сад № 425, больницы, торговые центры и парки.

В закрытом и безопасном дворе можно увидеть современную детскую игровую площадку, зеленые зоны отдыха, барбекю зону, спортивную площадку. Это создает дружественную атмосферу, где соседи и дети могут встречаться и общаться, а также весело провести время вместе.

Еще одним удобством является наличие в здании закрытой парковки.

Квартиры и безопасность ЖК”NRG Zamon”

Здание состоит из 1,2,3,4-комнатных квартир в современном стиле с высотой потолка 3 метра. Площадь квартиры составляет от 42м² до 123м².

Комплекс также обеспечивает безопасность жильцов с помощью систем видеонаблюдения и круглосуточной охраны. Наличие IP-видеодомофонов, электрозамков в каждой квартире создают чувство спокойствия и защищенности.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой квартал Жк " Golden Hills "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
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Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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