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Жилой комплекс ЖК "NRG Jomiy"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
22
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ID: 25168
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс предлагает тщательно продуманные планировки квартир и полный спектр удобств. Разнообразные общественные пространства во дворе создадут комфорт для каждого.

Осуществите мечту в реальность — приобретайте комфортные и уютные квартиры в NRG JOMIY!
 

Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса не оставит равнодушным никого.

 

Фасад

Архитектурное бюро "Monarch" (Казахстан)

Покрытие: Sibalux (Россия)

Первые этажи - Клинкерная плитка

Типовые этажи – Алюминиевые панели

Стены

Наружные - Газоблок

Межквартирные - Керамический кирпич

Межкомнатные - Газоблок

Окна

Melke (Россия)

Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием)

Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях
 

ХОЛЛЫ

Уникальный дизайн холлов выполнен в современном стиле. Именно в этом сочетании красоты и функциональности Вы будете чувствовать себя комфортно.

  • Мягкие зоны ожидания

  • Бесшумные лифты

    Siglen (Китай)

  • Колясочные

  • Сквозные подъезды

  • Электронные замки
    Valencia V9 (Швеция)

  • IP - домофония

    Hikvision (Китай)

Дворовое пространство

Главным преимуществом жилого комплекса NRG JOMIY - является безопасный двор.
Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории.
 

  • Авторский ландшафтный дизайн

  • Двор без машин

  • Тихие зоны отдыха

  • Видеонаблюдение и охрана 24/7

  • Игровые площадки с безопасным покрытием

  • Workout – зона

  • Дорожка для мам с колясками

  • BBQ зона

Подземный паркинг и гостевые парковочные места  

Позаботьтесь заранее о безопасности автомобиля. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.
 

Функциональные помещения

 

Велопарковка

Вам больше не нужно искать поблизости дерево, столб или ограду для того, чтобы прикрепить велосипед. Мы предусмотрели велопарковку, которая удобна как для Вас, так и для окружающих.

Преобретается отдельно

 

Кладовая

Чтобы квартира не была захламлена сезонными вещами, спортивный инвентарь, шины и диски, сезонную одежду, инструменты и много другое можно хранить в личной кладовой.

Преобретается отдельно

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс ЖК "NRG Jomiy"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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