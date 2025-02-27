Жилой квартал ЖК "SAVR AVENUE"

Мирабадский район
В шаговой доступности
Парк Фурката
Школа 175
Транспортный Университет
Метро ‘’Ташкент’’
Мечеть Аль-Бадр
Высота потолков -3м
Тип дома -Монолит,Газоблок
Парковка - Надземная , Подземная
Отделка - White box
Лифты , окна , двери - Германские
Территория - Охраняемая
Технология строительства :
Строение каркасно монолит
Потолочное перекрытие: монолит
Перегородки: монолит, газоблок
Фасад: Керамогранит
Утепление: Базальт
Лифт: 2 шт
В стоимость квартиры включено: межкомнатные перегородки; входная железная дверь; двухслойные стеклопакеты.
Сдача проекта 4 квартал 2026 год