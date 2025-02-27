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Жилой квартал ЖК "SAVR AVENUE"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
31
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Описание Описание
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ID: 25179
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Мирабадский район 
В шаговой доступности 
Парк Фурката
Школа 175 
Транспортный Университет 
Метро ‘’Ташкент’’
Мечеть Аль-Бадр
Высота потолков -3м
Тип дома -Монолит,Газоблок 
Парковка - Надземная , Подземная 
Отделка - White box
Лифты , окна , двери - Германские 
Территория - Охраняемая 

Технология строительства :
Строение каркасно монолит 
Потолочное перекрытие: монолит 
Перегородки: монолит, газоблок 
Фасад: Керамогранит 
Утепление: Базальт 
Лифт: 2 шт 
В стоимость квартиры включено: межкомнатные перегородки; входная железная дверь; двухслойные стеклопакеты. 
Сдача проекта 4 квартал 2026 год

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой квартал ЖК "SAVR AVENUE"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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