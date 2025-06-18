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Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента

Ташкент, Узбекистан
от
$63,210
от
$1,540/м²
;
14
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ID: 26281
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек притяжения на карте столицы.

Проект состоит из 11 жилых блоков, реализуемых в 3 очереди, и включает 776 квартир. Современная архитектура с узнаваемым силуэтом, теплые оттенки фасадов, вдохновленные цветами закатного неба Ташкента, и высокое качество отделки фасадов подчеркивают статус комплекса и создают ощущение уюта и эстетической целостности.

Внутреннее пространство тщательно продумано и ориентировано на комфорт проживания:

  • отдельные фитнес-зоны для мужчин и женщин

  • закрытая и открытая детские игровые зоны

  • лаунж-пространства для отдыха

  • музыкальная комната и игровая зона для взрослых

  • event-пространство для проведения мероприятий

  • химчистка, автомойка, пекарня, колясочная

  • подземный паркинг с видеонаблюдением и зарядными станциями для электромобилей

Особое внимание уделено лобби: просторные помещения с витражными окнами, мягкое освещение, бесступенчатый доступ ко двору и постаматы для удобного получения заказов. Все детали соответствуют концепции комфортной и безбарьерной городской среды.

Характеристики комплекса:

  • 11 блоков, 776 квартир

  • площадь проекта — более 30 000 м²

  • сдача поэтапно, первая очередь — в скором времени

  • квартиры с предчистовой отделкой

  • охраняемая закрытая территория

Застройщик — Murad Buildings, компания с безупречной репутацией на рынке Ташкента, чьи проекты давно считаются эталоном качества и статусности жилой недвижимости.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$63,210
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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