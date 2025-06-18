Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента

Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек притяжения на карте столицы.
Проект состоит из 11 жилых блоков, реализуемых в 3 очереди, и включает 776 квартир. Современная архитектура с узнаваемым силуэтом, теплые оттенки фасадов, вдохновленные цветами закатного неба Ташкента, и высокое качество отделки фасадов подчеркивают статус комплекса и создают ощущение уюта и эстетической целостности.
Внутреннее пространство тщательно продумано и ориентировано на комфорт проживания:
отдельные фитнес-зоны для мужчин и женщин
закрытая и открытая детские игровые зоны
лаунж-пространства для отдыха
музыкальная комната и игровая зона для взрослых
event-пространство для проведения мероприятий
химчистка, автомойка, пекарня, колясочная
подземный паркинг с видеонаблюдением и зарядными станциями для электромобилей
Особое внимание уделено лобби: просторные помещения с витражными окнами, мягкое освещение, бесступенчатый доступ ко двору и постаматы для удобного получения заказов. Все детали соответствуют концепции комфортной и безбарьерной городской среды.
Характеристики комплекса:
11 блоков, 776 квартир
площадь проекта — более 30 000 м²
сдача поэтапно, первая очередь — в скором времени
квартиры с предчистовой отделкой
охраняемая закрытая территория
Застройщик — Murad Buildings, компания с безупречной репутацией на рынке Ташкента, чьи проекты давно считаются эталоном качества и статусности жилой недвижимости.