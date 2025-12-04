  1. Realting.uz
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
$700
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Новостройка в Ташкенте – Dormon Saroyi Современный жилой комплекс комфорт-класса c роскошным белым фасадом здания. Благодаря масштабу постройки он образует микрорайон, созданный для безопасной жизни. Он расположен на территории 2 700 квадратных метров и имеет 14 7-этажных корпусов. В нем…
Застройщик
Do'rmon Saroyi
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "IPAK YO'LI"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Наш проект "Ipak Yo’;li" общей площадью 2,3 га состоит из 5 блоков, состоящих из 12-этажных зданий: - Квартиры общей площадью от 32,3 м2 до 80 м2; - Балконы с открытой террасой от 3,8 м2 до 10 м2; - Квартиры с собственным двором на крыше; - Двор с детской площадкой и эко-зоной; - Удобно…
Застройщик
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Показать все Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Ташкент, Узбекистан
от
$900
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
ЖК Корасув Гавхари Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно…
Застройщик
Median Development
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Ташкент, Узбекистан
от
$896
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная лок…
Застройщик
MAROKAND`S SKY
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Ташкент, Узбекистан
от
$28,121
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное па…
Застройщик
CHIMGAN HILLS
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Показать все Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Ташкент, Узбекистан
от
$2,214
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
VOHA NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких. Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе. Это уникальный проект с многоуровневым озеленени…
Застройщик
NRG
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Жилой комплекс ЖК DARKHAN RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$1,031
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
DARKHAN RESIDENCE-  12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости  Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности…
Застройщик
ATREZZO GROUP
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Ташкент, Узбекистан
от
$55,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 38–182 м²
158 объектов недвижимости 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.2 – 80.1
69,454 – 171,712
Квартира 2 комнаты
68.2 – 75.0
110,573 – 125,992
Квартира
47.8 – 182.0
165,162 – 314,072
Застройщик
Golden House
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Ташкент, Узбекистан
от
$32,820
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 29–257 м²
122 объекта недвижимости 122
Эко-квартал Assalom Bog’;lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.1 – 53.7
42,601 – 106,717
Квартира 2 комнаты
40.0 – 84.2
56,400 – 145,469
Квартира 3 комнаты
76.7 – 86.5
106,853 – 153,215
Квартира
99.2 – 256.9
157,741 – 415,371
Застройщик
Golden House
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Regnum Plaza
Жилой комплекс Regnum Plaza
Жилой комплекс Regnum Plaza
Жилой комплекс Regnum Plaza
Жилой комплекс Regnum Plaza
Жилой комплекс Regnum Plaza
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают сво…
Застройщик
Murad Buildings
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от
$83,966
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Площадь 39–88 м²
19 объектов недвижимости 19
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены свет…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0 – 75.0
65,595 – 157,524
Квартира 2 комнаты
88.0
184,828
Студия
39.0 – 47.0
81,912 – 132,320
Застройщик
GRAND CAPITAL
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Показать все Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Показать все Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с пр…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Показать все Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь рабо…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс 4U
Жилой комплекс 4U
Жилой комплекс 4U
Жилой комплекс 4U
Жилой комплекс 4U
Показать все Жилой комплекс 4U
Жилой комплекс 4U
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, вдоль улицы Сайрам. Партнерский проект объединивший в себе опыт 2-х компаний - NRG-BI и Al Bina, где вы имеете возможность жить в ритме Манхэттена. Энергия мегаполиса и статус калифорнийской роскоши воплотились в продума…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК «Botanika»
Жилой комплекс ЖК «Botanika»
Жилой комплекс ЖК «Botanika»
Жилой комплекс ЖК «Botanika»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «Botanika» комфорт класса, выполнен по технологии монолитного  в Мирзо-улугбекском районе, Олий Химмат махалля. Новостройка Ташкента 9-этажный жилой комплекс оборудован всем необходимым для жизни с удовольствием в Ташкенте. Круглосуточная охрана следит за безопасностью резидентов, а нали…
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Показать все Жилой комплекс ЖК Vatan 
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Vatan   baxtli hayot maskani  Poytaxtimizning markazida- Mirzo Ulug’;bek tumani, Ravnaq kochasi 1 uy, Bo’;z bozor yaqinida  2 Ga maydonga qad rostlaydigan Vatan recidence loyihasi. Loyiha umumiy 13 blokdan iborat - xar bir blok 16 qavatdan.  Umumiy xonadonlar soni: 1600 t  Qula…
Застройщик
Xon Saroy
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Показать все Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк "BI Botanika Saroyi"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
🌿 BI Botanika Saroyi — жизнь в ритме природы и города Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь под пение птиц, открываете окно и вдыхаете свежий воздух Ботанического сада. Именно такую атмосферу предлагает жилой комплекс BI Botanika Saroyi — проект бизнес-класса от BI Group, где приро…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Показать все Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Ташкент, Узбекистан
от
$107,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46–55 м²
2 объекта недвижимости 2
аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2 3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2 4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2 Жилой Комплекс премиум-класса VOH…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.8 – 54.7
107,600 – 127,100
Агентство
RED
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдан, 2023 г. Осталось несколько вариантов квартир. Что означает покупка квартиры в жилом комплексе Caravan Avenue от Genus Development? ⁃ Удобная локация, в трёх минутах от метро; ⁃ Охраняемый двор с благоустроенной детской площадкой и 24-часовым видеонаблюдением; ⁃ Подземный трёхуровнев…
Застройщик
Genus Development
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
от
$142,000
🏡 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЖК CENTRADO 🏡 ✨ Комфорт. Стиль. Удобство. ✨ 📍 Район: Мирзо-Улугбек 🕸 Ориентир: ЖК Centrado 🏗 Дом: кирпичный – тепло зимой, прохладно летом 🔹 О КВАРТИРЕ 🔹 ✔️ 2 комнаты – продуманная планировка ✔️ 8/8 этаж – без постороннего шума ✔️ 62 м² – простра…
Агентство
Central Fly Homes
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Жк broklin
Жилой комплекс Жк broklin
Жилой комплекс Жк broklin
Ташкент, Узбекистан
от
$1,400
Год сдачи 2026
Премиум классдаги уй. Хар бир подъезда 2 та лифт, хоналар майдони катта, Бўз бозорни кўчасида жойлашган, метро яқин, объект қурувчи томонидан йил охирида топширилади, 16 қаватли уйнинг 4 қаватида жойлашган, шартнома бўйича умумий майдони 76,17 метр квадрат, сотишдан мақсад бошқа жойдан уй ол…
Агентство
Premium House
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Показать все Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк "VOHA"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
✨ NRG Voha — премиум-класс, вдохновлённый природой и архитектурой NRG Voha — это не просто жильё, это оазис спокойствия в динамичном городе. Комплекс расположен в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа, в окружении зелени и тишины, вдали от городского шума, но рядом с …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Ташкент, Узбекистан
от
$46,172
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов. Закрытая придомовая террит…
Агентство
TEN CORP
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал ЖК Риштон 
Жилой квартал ЖК Риштон 
Жилой квартал ЖК Риштон 
Жилой квартал ЖК Риштон 
Жилой квартал ЖК Риштон 
Жилой квартал ЖК Риштон 
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Риштон  Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости комфорт класса! Нового проекта ЖК Риштон  ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой …
Застройщик
Median Development
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "BI Flagman"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
BI FLAGMAN — это не просто жилой комплекс. Это архитектурное заявление, стиль жизни и уверенность в завтрашнем дне. Расположенный в престижном районе, он объединяет в себе эстетику, комфорт и технологичность, чтобы стать настоящим флагманом городской среды. 💎 Архитектура, которая вдохновл…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Показать все Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$63,210
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек …
Агентство
TEN CORP
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Показать все Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Ташкенте на Хамида Алимжана с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро и проспекта Мустакиллик.
Агентство
RED
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК " Parkent Avenue "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете уви…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
от
$85,000
Количество этажей 10
🏢 Продается новостройка в ЖК «Sayram Tower» (БИЙ) 📍 Адрес: метро БИЙ, дом 3/7/10 🔹 Статус: коробка (готовый контур под чистовую отделку) 🏗 Конструктив: 100% кирпичный дом 📐 Площадь: 67 м² (свободная планировка) 💰 Цена: 85 000 $ (фиксированная) 🚫 Ипотека: не принимается ✅ Преимущес…
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Oq Saroy" на ул. Паркент (Паркентский рынок)
Ташкент, Узбекистан
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Продаётся 3-комнатная квартира на 1-м этаже 7-этажного дома в жилом комплексе "Oq Saroy" на ул. Паркент. Ориентир - Паркентский рынок. Застройщик - компания "Urban Stroy".   Общая площадь - 75 м². Отличный свежий ремонт.   Удобное месторасположение, рядом - магазины, каф…
Агентство
Eugene Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Показать все Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
$51,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Жилой комплекс Botanika Saroyi – это уникальный проект от международного инновационного строительного холдинга BI Group, признанного ведущий на рынке недвижимости Казахстана. С момента своего основания в 1995 году холдинг завоевал репутацию профессионала и надежного партнера, а теперь предст…
Застройщик
BI GROUP
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Показать все Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Ташкент, Узбекистан
от
$44,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Botanika Saroyi — новый жилой комплекс бизнес-класса в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вблизи знаменитого Ботанического сада, который по праву называют «лёгкими столицы». Этот проект сочетает продуманную архитектуру, богатую инфраструктуру и исключительное внимание к озеленению — за расте…
Агентство
TEN CORP
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк " Golden Hills "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенно…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Ташкент, Узбекистан
от
$78,500
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue» | Буюк Ипак Йули (ул. Лафарга) | 60,2 м² | Коробка | 78 200 $ 🔥 📝 ОПИСАНИЕ: ✅ Общая информация: Тип: 3-комнатная квартира в новостройке. Адрес: ЖК «Caravan Avenue», ул. Буюк Ипак Йули (ориентир — ул. Лафарга). …
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс PALAZZO
Жилой комплекс PALAZZO
Жилой комплекс PALAZZO
Ташкент, Узбекистан
от
$34,423
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительн…
Застройщик
GRAND CAPITAL
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
