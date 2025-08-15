  1. Realting.uz
Жилой комплекс "BI Flagman"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
9
ID: 27216
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

BI FLAGMAN — это не просто жилой комплекс. Это архитектурное заявление, стиль жизни и уверенность в завтрашнем дне. Расположенный в престижном районе, он объединяет в себе эстетику, комфорт и технологичность, чтобы стать настоящим флагманом городской среды.

💎 Архитектура, которая вдохновляет

  • Современный дизайн с элементами классики: фасады из натурального камня, панорамные окна, выразительные линии.

  • Эффектная вечерняя подсветка превращает комплекс в архитектурную доминанту района.

  • Просторные входные группы с дизайнерской отделкой — как в лучших отелях мира.

🧱 Материалы строительства

  1. Каркас монолитный железобетон
  2. Cтены межквартирные кирпич 250мм/жб монолит
  3. ​​​​​​​Фасад Элегантный каменный фасад Декоративные композитные панели
  4. ​​​​​​​Окна металлопластиковый , 4 камерный профиль, мультифункциональный стеклопакет

🛋️ Интерьеры, где хочется жить

  • Высокие потолки, продуманные планировки и максимальное естественное освещение.

  • Премиальная отделка мест общего пользования: мрамор, латунь, декоративные панели.

Умные технологии: система «умный дом», видеонаблюдение, бесключевой доступ.

🗺️​​​​​​​​​​​​​​ Местоположение

Одна из престижных локаций Ташкента в центре Мирзо-Улугбекского района. Здесь развитая инфраструктура: множество школ, детских садов, кафе, ресторанов и магазинов. Удобная транспортная развязка: близость к станциям метро Buyuk Ipak Yo’li. Богатая история и культура делают район привлекательным как для тихой жизни, так и для развлечений и культурного досуга. Flagman - это часть этого динамичного района, предлагающая современные апартаменты и комфортную жизнь

  • Магазины: супермаркеты, аптеки, кафе, рестораны
  • Парки: парк Горького, парк Шевченко
  • Транспорт: метро, автобусы
  • ​​​​​​​Образование: школы, детские сады (+10) , университет «Мировой экономики и дипломатии»

🌳 Пространство для жизни и вдохновения

  • Закрытая территория с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и детскими площадками.

  • Подземный паркинг с прямым доступом к лифту.

  • Коммерческие помещения на первых этажах — всё необходимое рядом.

📍 Локация, которая работает на вас

  • Удобный выезд на главные магистрали города.

  • Рядом школы, детские сады, торговые центры и деловые кварталы.

  • BI FLAGMAN — это инвестиция в комфорт, статус и будущее.

🔑 BI FLAGMAN — Выбор тех, кто ценит стиль, безопасность и качество

Здесь каждый квадратный метр продуман до мелочей. Это место, где вы не просто живёте — вы наслаждаетесь каждым днём. BI FLAGMAN — ваш новый уровень.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

