Жилой комплекс "BI Flagman"

BI FLAGMAN — это не просто жилой комплекс. Это архитектурное заявление, стиль жизни и уверенность в завтрашнем дне. Расположенный в престижном районе, он объединяет в себе эстетику, комфорт и технологичность, чтобы стать настоящим флагманом городской среды.

💎 Архитектура, которая вдохновляет

Современный дизайн с элементами классики: фасады из натурального камня, панорамные окна, выразительные линии.

Эффектная вечерняя подсветка превращает комплекс в архитектурную доминанту района.

Просторные входные группы с дизайнерской отделкой — как в лучших отелях мира.

🧱 Материалы строительства

Каркас монолитный железобетон Cтены межквартирные кирпич 250мм/жб монолит ​​​​​​​Фасад Элегантный каменный фасад Декоративные композитные панели ​​​​​​​Окна металлопластиковый , 4 камерный профиль, мультифункциональный стеклопакет

🛋️ Интерьеры, где хочется жить

Высокие потолки, продуманные планировки и максимальное естественное освещение.

Премиальная отделка мест общего пользования: мрамор, латунь, декоративные панели.

Умные технологии: система «умный дом», видеонаблюдение, бесключевой доступ.

🗺️​​​​​​​​​​​​​​ Местоположение

Одна из престижных локаций Ташкента в центре Мирзо-Улугбекского района. Здесь развитая инфраструктура: множество школ, детских садов, кафе, ресторанов и магазинов. Удобная транспортная развязка: близость к станциям метро Buyuk Ipak Yo’li. Богатая история и культура делают район привлекательным как для тихой жизни, так и для развлечений и культурного досуга. Flagman - это часть этого динамичного района, предлагающая современные апартаменты и комфортную жизнь

Магазины: супермаркеты, аптеки, кафе, рестораны

Парки: парк Горького, парк Шевченко

Транспорт: метро, автобусы

​​​​​​​Образование: школы, детские сады (+10) , университет «Мировой экономики и дипломатии»

🌳 Пространство для жизни и вдохновения

Закрытая территория с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и детскими площадками.

Подземный паркинг с прямым доступом к лифту.

Коммерческие помещения на первых этажах — всё необходимое рядом.

📍 Локация, которая работает на вас

Удобный выезд на главные магистрали города.

Рядом школы, детские сады, торговые центры и деловые кварталы.

BI FLAGMAN — это инвестиция в комфорт, статус и будущее.

🔑 BI FLAGMAN — Выбор тех, кто ценит стиль, безопасность и качество

Здесь каждый квадратный метр продуман до мелочей. Это место, где вы не просто живёте — вы наслаждаетесь каждым днём. BI FLAGMAN — ваш новый уровень.