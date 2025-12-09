  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Чинабад"

Ташкент, Узбекистан
от
$84,000
;
4
ID: 32925
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Метро
    Shahriston (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Срочно!!!
Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад".
Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад.
Ориентир - банкетный зал "Venezia".
Застройщик - компания "Euro House". 

Общая площадь - 104 м².
Состояние - коробка (сделаны межкомнатные перегородки).

Удобное месторасположение, рядом - кафе, рестораны магазины, аптеки, салоны, школа, детский сад, поликлиника, хорошая транспортная развязка, станция метро "Шахристан"...

Подробности по телефону... Звоните..!

Ташкент, Узбекистан
