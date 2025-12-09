Жилой комплекс "Чинабад"

Срочно!!!
Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад".
Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад.
Ориентир - банкетный зал "Venezia".
Застройщик - компания "Euro House".
Общая площадь - 104 м².
Состояние - коробка (сделаны межкомнатные перегородки).
Удобное месторасположение, рядом - кафе, рестораны магазины, аптеки, салоны, школа, детский сад, поликлиника, хорошая транспортная развязка, станция метро "Шахристан"...
